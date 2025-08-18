Nije dobro: Na Curinim njivama uočene nove pukotine, oborena stabla, objavljen i plan evakuacije stanovnika

Općinski štab civilne zaštite Stari Grad organizovao je osmatranje terena na ugroženim područjima od klizišta, lokalitetima Curine njive, Knjeginjac i Bistrički potok u cilju osiguranja provođenja pravovremenih mjera zaštite stanovništva (pravovremenog upozoravanja i evakuacije, ukoliko to situacija bude zahtijevala) i infrastrukture.

Uposlenici Službe civilne zaštite Općine Stari Grad Sarajevo, terenskim obilaskom navedenih lokacija 17. avgusta utvrdili su slijedeće stanje.

1. Curine njive (Opština Istočni Stari Grad i Općina Stari Grad Sarajevo – Bostarići)

- Uočene su geološke promjene, uključujući formiranje pukotina usljed atmosferskih uticaja i pucanja tla (na dijelu “Curine njive ispod igrališta” – dio šumskog zemljišta).

Na Curinim njivama, na igralištu kraj drenaže cca 20 metara u šumi prema rasad-niku vizuelnim pregledom i dalje je vidljivo je blago pomjeranje tla. Oborena su nova stabla, a više stabala se nagelo. U pukotinama je vidljiva vlaga, zbog padavina tokom noći .

Tlo klizišta je vlažno i trenutno natopljeno vodom. Prema kućma Kerića primijećeno je blago osipanje zemlje sa pukotina i slijeganje tla.

Ocjena rizika:

Lokalitet je ocijenjen kao uslovno kritičan zbog geoloških procesa, te zahtijeva kontinuiran nadzor.

Knjeginjac (Opština Istočni Stari Grad):

Nije zabilježeno novo odlaganje građevinskog materijala. Uočeno je slijeganje postojećeg deponijskog materijala uz početne znakove erozije, što ukazuje na postepenu konsolidaciju tla i uticaj atmosferskih faktora.

U donjem dijelu deponije i dalje je vidljivo prisustvo vode, što upućuje na nedovoljnu kontrolu površinskih i podzemnih voda.

Nadzor:

Lokacija Knjeginjac vidljivo slijeganje deponije, osipanje zemlje sa iste, na nasipu vidljive i bare sa vodom. Donji dio nasipa vlažan, dotok vode u minimalnim količinama prema dre-naži, urađena drenaža odvodnje i blago vidljivo osipanje zemlje sa zidova nasipa.

Ocjena rizika:

Slijeganje deponijskog materijala i erozija usljed atmosferskih uticaja.

Bistrički potok (Općina Stari Grad Sarajevo – Boguševac i Opština Istočni Stari Grad)

Korito potoka je i dalje djelimično zatrpano zemljano-kamenim materijalom i obrušenim stablima.

Nisu evidentirane nove degradacije, niti su poduzete aktivnosti na uklanjanju postojećih prepreka.

Na lokaciji Bistričkog potoka i duž istog se ne izvode radovi za raščišćavanje, tako da je isti u dijelu nasipa i dalje zatrpan sa kamenjem i stablima.

Kroz Bistrićki potok nema dotoka vode sa Trebevića, dok se sa kaptaže izvora kod mosta na Boguševcu u korito potoka i dalje ulijeva višak vode.

I dalje Postoji mogućnost rizika plavljenja i klizanja terena.

Ocjena rizika:

Povećana opasnost od plavljenja u slučaju obilnih padavina, akumulacija nanosa uzvodno od začepljenja, u slučaju obilnih padavina mogućnost erozije obale uslijed promijenjenog toka vode.

Evakuacija stanovništva sa ugroženih područja

Na osnovu Naredbi Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo (br.08-40-1128-2/24 od 01.11.2024.godine i br.08-40-1128-2.1/24 od 20.11.2024.godine), kao i Planova evakuacije Općine Stari Grad Sarajevo, Služba civilne zaštite redovno obilazi naselja Bostarići, Ablakovina i Ablakovina čikma.

U toku su procjene rizika i pripreme za eventualno izmještanje stanovništva u sigurnije objekte, koje će osigurati Općina Stari Grad Sarajevo.