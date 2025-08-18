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SUD BIH

Novinarka Miljanović Zubac stigla na ročište za određivanje mjera zabrane u pratnji Duške Jurišić

Tužiteljica je prethodno naložila i da pretresu porodičnu kuću novinarkinih roditelja, navodno zbog krivičnog djela odavanje službene tajne

Duška Jurišić i Nataša Miljanović Zubac - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Sedin Spahic

18.8.2025

Danas će se pred Sudom BiH u 12 sati održati ročište po zahtjevu Tužiteljstva BiH za određivanje mjera zabrane za novinarku Natašu Miljanović Zubac.

Na ročište je došla i zamjenica državnog ministra za izbjeglice i ljudska prava Duška Jurišić.

Podsjećamo, novinarka Radio-televizije RS Nataša Miljanović-Zubac privedena je po nalogu tužiteljice Sanite Imamović.

Tužiteljica je prethodno naložila i da pretresu porodičnu kuću novinarkinih roditelja, navodno zbog krivičnog djela odavanje službene tajne.

# DUŠKA JURIŠIĆ
# NATAŠA MILJANOVIĆ-ZUBAC
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