Novinarka Miljanović Zubac stigla na ročište za određivanje mjera zabrane u pratnji Duške Jurišić

Danas će se pred Sudom BiH u 12 sati održati ročište po zahtjevu Tužiteljstva BiH za određivanje mjera zabrane za novinarku Natašu Miljanović Zubac.
Na ročište je došla i zamjenica državnog ministra za izbjeglice i ljudska prava Duška Jurišić.
SUD BIH
Tužiteljica je prethodno naložila i da pretresu porodičnu kuću novinarkinih roditelja, navodno zbog krivičnog djela odavanje službene tajne
Danas će se pred Sudom BiH u 12 sati održati ročište po zahtjevu Tužiteljstva BiH za određivanje mjera zabrane za novinarku Natašu Miljanović Zubac.
Na ročište je došla i zamjenica državnog ministra za izbjeglice i ljudska prava Duška Jurišić.
Podsjećamo, novinarka Radio-televizije RS Nataša Miljanović-Zubac privedena je po nalogu tužiteljice Sanite Imamović.
Tužiteljica je prethodno naložila i da pretresu porodičnu kuću novinarkinih roditelja, navodno zbog krivičnog djela odavanje službene tajne.
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