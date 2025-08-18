SDA Stolac pozvala da se s dnevnog reda skine usvajanje Prostornog plana grada

Vijećnici Stranke demokratske akcije (SDA) u Gradskom vijeću Stoca predali su zahtjev da se sa dnevnog reda predstojeće sjednice zakazane za 19.8.2025. godine skinu dvije tačke.

Traženo je da se skinu: Odluka o usvajanju Prostornog plana Grada Stoca za razdoblje 2024–2034. godine; Odluka o provođenju Prostornog plana Grada Stoca za razdoblje 2024–2034. godine.

Kako je navedeno iz razloga što za Prijedlog Prostornog plana Grada Stoca nije pribavljena obavezna saglasnost nadležnog ministarstva te ukazujemo da bi se usvajanjem ovih akata bez navedene saglasnosti Gradonačelnik, vijećnici ali i stručna služba Grada Stoca izložili činjenju krivičnog djela.

- Cijeli proces donošenja Prostornog plana Grada Stoca za period 2024-2034. godine se odvijao potpuno netransparentno, a što svjedoči i činjenica da gradska uprava nije odgovorila na brojne prigovore i prijedloge koji su im dostavljeni tokom javne rasprave što otvara mnoga pitanja zbog čega se žuri gradonačelniku Stjepanu Boškoviću (HDZ BiH) za usvajanjem ovog plana - poručili su.

Pozvali su gradonačelnika i nadležne gradske službe da navedeni prijedlog usklade sa Prostornim planom HNK, pribave zakonom predviđene saglasnosti, prihvate prijedloge struke i građana te tek potom isti upute u proceduru na zakonit način.

Upozoravaju da ukoliko bi navedeni plan ipak bio usvojen kako je to zamislio Stjepan Bošković, pozivaju urbanističko-građevinskog inspektora Grada Stoca da, u skladu sa članovima 77. i 78. Zakona o prostornom uređenju HNK, zabrani provođenje tih akata jer su u suprotnosti sa važećim zakonodavstvom.

- Podsjećamo javnost i vijećnike da Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala (POSKOK) već vodi istrage u vezi sličnih slučajeva nezakonitog postupanja te da ćemo istom podnijet krivičnu prijavu protiv svih aktera zbog nezakonitog djelovanja - navode.