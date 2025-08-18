Ističe rok za odluku o žalbi Dodikovog pravnog tima na odluku CIK-a: Apelaciono vijeće Suda BIH odluku mora saopćiti danas?!

Nakon što je dva dana ranije dobila žalbu advokata predsjednika RS na odluku kojom mu je oduzela mandat, Centralna izborna komisija BiH je u petak, u skladu sa zakonom, žalbu proslijedila Sudu BiH. Sudu je dostavljeno i izjašnjenje CIK-a o navodima iz žalbe.

U skladu s članom 6.9 Izbornog zakona BiH, Apelaciono odjeljenje Suda Bosne i Hercegovine, odluku o žalbi dužan je donijeti u roku od tri dana od dana njenog prijema. Zakonski rok ističe danas.

- Danas do 16 sati Apelaciono odjeljenje mora donijeti odluku i saopštiti je javnosti, a onda neka pisani otpravak napišu u narednih dan ili dva. Podatak da je žalba primljena na kraju radnog vremena u petak, pred neradne dane vikenda, ne može biti opravdanje da Sud danas ne saopšti svoju odluku, jer zadnji dan trodnevnog roka za njeno donošenje nije pao u neradni dan, već pada danas, u ponedjeljak 18.8.2025. godine, koji je radni dan u Sudu BiH. Da se ne napravi greška kakvu je napravilo žalbeno vijeće Suda BIH u predmetu Dodik. Presudu su donijeli 12. juna, a saopštili su je 1. avgusta. Po zakonu, on od 12. juna nije predsjednik RS, a u julu je potpisivao ukaze o proglašenju pojedinih zakona ili izmjena zakona. Svi ti zakoni su ništavi. To se ne bi desilo, da je barem objavilo da su donijeli presudu, a da će pisani otpravak biti dostavljen stranama u postupku u zakonskom roku. O tome treba voditi računa i u ovom slučaju rješavanja žalbe na odluku CIK-a – kazao nam je pravni ekspert Milan Blagojević.