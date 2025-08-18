Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DO 16 SATI

Ističe rok za odluku o žalbi Dodikovog pravnog tima na odluku CIK-a: Apelaciono vijeće Suda BIH odluku mora saopćiti danas?!

Podatak da je žalba primljena na kraju radnog vremena u petak, pred neradne dane vikenda, ne može biti opravdanje

Milorad Dodik. Dejan Rakita / Pixsell

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

18.8.2025

Nakon što je dva dana ranije dobila žalbu advokata predsjednika RS na odluku kojom mu je oduzela mandat, Centralna izborna komisija BiH je u petak, u skladu sa zakonom, žalbu proslijedila Sudu BiH. Sudu je dostavljeno i izjašnjenje CIK-a o navodima iz žalbe.

U skladu s članom 6.9 Izbornog zakona BiH, Apelaciono odjeljenje Suda Bosne i Hercegovine, odluku o žalbi dužan je donijeti u roku od tri dana od dana njenog prijema. Zakonski rok ističe danas.

- Danas do 16 sati Apelaciono odjeljenje mora donijeti odluku i saopštiti je javnosti, a onda neka pisani otpravak napišu u narednih dan ili dva. Podatak da je žalba primljena na kraju radnog vremena u petak, pred neradne dane vikenda, ne može biti opravdanje da Sud danas ne saopšti svoju odluku, jer zadnji dan trodnevnog roka za njeno donošenje nije pao u neradni dan, već pada danas, u ponedjeljak 18.8.2025. godine, koji je radni dan u Sudu BiH. Da se ne napravi greška kakvu je napravilo žalbeno vijeće Suda BIH u predmetu Dodik. Presudu su donijeli 12. juna, a saopštili su je 1. avgusta. Po zakonu, on od 12. juna nije predsjednik RS, a u julu je potpisivao ukaze o proglašenju pojedinih zakona ili izmjena zakona. Svi ti zakoni su ništavi. To se ne bi desilo, da je barem objavilo da su donijeli presudu, a da će pisani otpravak biti dostavljen stranama u postupku u zakonskom roku. O tome treba voditi računa i u ovom slučaju rješavanja žalbe na odluku CIK-a – kazao nam je pravni ekspert Milan Blagojević.

Blagojević: Treba voditi računa. Ustupljena fotografija

Članom 1.10 Izbornog zakona BiH, izabranom članu organa vlasti na svim nivoima mandat prestaje ako je pravosnažnom sudskom presudom osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže. Članom 14.3 istog zakona propisano je da će se prijevremeni izbori, u konkretnom slučaju za predsjednika RS, održati u roku od 90 dana od dana prestanka mandata. Od dana raspisivanja do dana održavanja prijevremenihi izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 90 dana.

# CIK
# MILAN BLAGOJEVIĆ
# APELACIONO VIJEĆE
# MILORAD DODIK
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.