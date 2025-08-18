Radovan Višković podnio ostavku na funkciju premijera RS

Radovan Višković podnio je ostavku na funkciju premijera Republike Srpske.

U Palati predsjednika RS-a u Banjoj Luci održan je sastanak koalicionih partnera okupljenih oko SNSD-a, a tema je bila rekonstrukcija entitetske vlade.

Mandatar za sastav nove vlade bi mogao biti Savo Minić, aktuelni ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Višković je premijer RS-a od 2018. godine, a u međuvremenu je završio i pod američkim sankcijama zbog podrivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Kako je saopćeno iz Ministarstva finansija SAD-a u julu 2023. godine, Višković je sa još nekoliko zvaničnika iz RS-a direktno odgovoran za podsticanje donošenja zakona u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS) kojim se odluke Ustavnog suda BiH proglašavaju neprimjenjivim u RS, čime se opstruiše i ugrožava provedba Dejtonskog mirovnog sporazuma.