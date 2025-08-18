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ODRŽAN SASTANAK

Radovan Višković podnio ostavku na funkciju premijera RS

Mandatar za sastav nove vlade bi mogao biti Savo Minić

Radovan Višković. Fena

Dž. R.

18.8.2025

Radovan Višković podnio je ostavku na funkciju premijera Republike Srpske.

U Palati predsjednika RS-a u Banjoj Luci održan je sastanak koalicionih partnera okupljenih oko SNSD-a, a tema je bila rekonstrukcija entitetske vlade.

Mandatar za sastav nove vlade bi mogao biti Savo Minić, aktuelni ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Višković je premijer RS-a od 2018. godine, a u međuvremenu je završio i pod američkim sankcijama zbog podrivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Kako je saopćeno iz Ministarstva finansija SAD-a u julu 2023. godine, Višković je sa još nekoliko zvaničnika iz RS-a direktno odgovoran za podsticanje donošenja zakona u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS) kojim se odluke Ustavnog suda BiH proglašavaju neprimjenjivim u RS, čime se opstruiše i ugrožava provedba Dejtonskog mirovnog sporazuma.

# OSTAVKA
# RADOVAN VIŠKOVIĆ
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