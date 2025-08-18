Dodik: Višković će biti kandidat na narednim izborima, ovo je ljudski dogovor

Milorad Dodik obratio se nakon što je Radovan Višković podnio ostavku na funkciju premijera Republike Srpske i poručio da je Dejtonski sporazum najveća greška Republike Srpske.

- Kao vladajuća koalicija i partija, mi uporno analiziramo situaciju. Zapad vodi hibridni rat protiv RS već 30 godina. Mi smo smatrali da to treba prevazići jednim širim konsenzusom. Svako ko je racionalan kao politički analitičar, treba znati da se razmišljalo i o ovom trenutku - kazao je Dodik prilikom obraćanja

Kaže da će Višković biti kandidat na narednim izborima i važna kadrovska ponuda.

- Radovan Višković je nesumnjivo obilježio ovaj period i ne želim da dajem nikakve ocjene. Mi nemamo nikakvu aferu, nego je ovo ljudski i politički dogovor. Na narednim izborima on će biti jedna od važnih kadrovskih ponuda. Želimo da Vlada RS dobije novi legitimitet. Ova Vlada je učinila sve da ekonomski život u RS skoro u nemogućim okolnostima funkcioniše - dodaje.

Otkrio je da će Višković biti direktor Autoputeva RS.

- Ovo je fluktacija kadrova koje SNSD ima. Mi imamo ljudski i politički dogovor. Želimo da Vlada RS dobije novi demokratski kredibilitet i da može da odgovori na izazove - naveo je Dodik.

- Ovo je od danas nepostojeća država, koju je srušio Kristijan Šmit (Christian Schmidt). Sada znamo da smo potrošili 30 godina - kazao je Dodik.