Nakon što se zahvalio Viškoviću, Dodik govorio o "nepostojećoj" BiH

Milorad Dodik obratio se medijima nakon što je premijer ovog entiteta Radovan Višković podnio ostavku i kazao da je potrebno okupiti tzv. vladu nacionalnog jedinstva kako bi se došlo do nove koalicione vlade.

Zahvalio se Viškoviću na saradnji te naglašava da on ostaje jedan od najvažnijih ljudi SNSD-a u budućem periodu.

Kazao je i da je potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma bila greška, kao što je rekao i ministar vanjskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman.

Smatra da je Dejtonski mirovni sporazum sistemski urušavan i da nikad nije zaživio u smislu u kojem je napisan.

- Mi i dalje imamo iste one koji žele da uruše RS. Danas je jedan važan segment RS srušen, a to je da je RS strana ravnopravna s FBiH - stava je Dodik.

Smatra da treba odbaciti Kristijana Šmita (Christian Schmidt) i PIC, što je i ranije ponavljao, za kojeg je rekao da je "srušio BiH" te je ponovio da je za njega BiH nepostojeća država.

Pozvao je na čitanje izjave Grlić Radmana o Dejtonu koji je rekao da Hrvatska također smatra kako nije trebala potpisati Dejtonski mirovni sporazum.

Ponovio je da "BiH sastavljena od dva entiteta ne postoji". Kaže i da bosanski Srbi ne žele srušiti BiH, ali da nemaju s kim da rade, optužujući Bošnjake, koje naziva muslimanima, za nesaradnju.

Kaže i da SNSD ima snažnu koalicionu većinu i da smatra da je "pod okupacijom u BiH od muslimana" i dijelom međunarodne zajednice.

Najavio je i donošenje nove deklaracije, govoreći da entitet RS zadržava pravo da o sebi odlučuje.

- Ne tražimo sukob, tražimo poštovanje. Ako ga ne dobijemo tražit ćemo slobodu, a ona se traži preko referenduma, nikakvih nasilnih akcija - poručio je i kazao kako ne prijeti.

Najavio je da će referendum o njegovoj presudi biti održan krajem septembra, a 90 dana nakon toga referendum o samostalnosti.