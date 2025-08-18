Adnan Harić: Oštro demantujem da sam djelovao iz bilo kakvih skrivenih motiva, više puta sam pokušao mirnim putem pronaći rješenje

Nakon što je početkom jula Adnan Harić na TikToku poznatiji kao Aljo, na ovoj društvenoj mreži objavio da je "istjeran iz hotela u Turskoj", "da mu smještaj nije adekvatan iznosu novca koji je uplatio agenciji "Fibula"", uslijedilo je oštro saopćenje iz "Fibule".

- U proteklim danima, naša agencija našla se na meti organizovane negativne kampanje koju vodi influenser aktivan na društvenim mrežama. Iako je rezervaciju za klijenta izvršio naš subagent, tokom boravka klijent je bio u direktnoj komunikaciji i sa subagentom i sa našim timom, kojem je iznio niz zahtjeva. U želji da pronađemo rješenje, ponudili smo mu više opcija, ali nijedna od njih nije bila prihvaćena - naveli su , između ostalog, tada u saopćenju.

Sada se ponovo oglasio Adnan Harić, koji zahtijeva da se čuje i njegova strana priče, odnosno da mediji na isti način tretiraju i njegovo saopćenje kao reakciju agencije "Fibula".

- Povodom netačnih, uvredljivih i manipulativnih navoda koji su se pojavili u javnosti, a koji se odnose na mene, Adnana Harića, ovim putem želim jasno i nedvosmisleno demantovati sve insinuacije da sam "plaćenik" ili da sam djelovao iz bilo kakvih skrivenih interesa.

Kao potrošač, uplatio sam hotelski aranžman putem turističke agencije "Fibula", očekujući uslugu u skladu s ugovorom i osnovnim standardima kvaliteta. Nažalost, hotel u kojem sam bio smješten nije zadovoljavao ni minimalne uslove dostojanstvenog boravka. Kada sam se obratio agenciji za pomoć, nisam dobio nikakvu konkretnu podršku — jedino što mi je ponuđeno bilo je čekanje i dodatni finansijski zahtjevi, što je dodatno ugrozilo moje pravo kao potrošača.

Vrhunac neprofesionalizma i nehumanog postupanja dogodio se kada sam, bez ikakve prethodne procedure, izbačen iz hotela. Prema informacijama koje sam dobio od hotelskog osoblja, direktan nalog za izbacivanje dala je upravo agencija "Fibula". Ovakvo postupanje je ne samo protivno osnovnim principima ugovornog odnosa, već i kršenje Zakona o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine, koji garantuje pravo na sigurnost, dostojanstvo i poštovanje u toku korištenja usluga.

U pokušaju da zaštitim sebe i svoju porodicu, pokrenuo sam javni prenos (live), tokom kojeg su se predstavnici agencije uključili. Umjesto da ponude rješenje, dodatno su me ponizili pred više od 7.000 gledalaca, iznijeli prijetnje tužbama i advokatima, te vrijeđali mene i moju porodicu. Ostavljen bez podrške, bez smještaja i bez osnovnih uslova, bio sam primoran da se vratim u Sarajevo.

Oštro demantujem da sam djelovao iz bilo kakvih skrivenih motiva. Više puta sam pokušao mirnim putem pronaći rješenje sa agencijom, ali s njihove strane nije bilo ni razumijevanja ni odgovornosti. Za razliku od njih, ja stojim iza svojih riječi i djela — i pravdu ću potražiti na sudu.

Ovim putem pozivam agenciju Fibula da preuzme odgovornost za svoje postupke, da se javno izvini zbog nanesene štete i poniženja, te da ubuduće poštuje zakonska prava svojih klijenata.

S poštovanjem,

Adnan Harić.

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