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SARAJEVO

Saobraćajni kolaps u Nedžarićima: Stotine automobila u dugoj koloni

Građani su se požalili na kratko trajanje zelenog svjetla na semaforu

Ogromne gužve. Čitatelj Avaza

Dž. R.

18.8.2025

Redakciji "Avaza" javio se čitatelj koji se požalio na trajanje zelenog svjetla na semaforu u Nedžarićima.

Zbog tog problema, stvorila se ogromna gužva i nepregledna kolona vozila.

Građani apeluju da se ovaj problem riješi čim prije i normalizuje saobraćaj.

# NEDŽARIĆI
# KOLAPS
# SAOBRAĆAJ
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