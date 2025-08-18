Saobraćajni kolaps u Nedžarićima: Stotine automobila u dugoj koloni

Redakciji "Avaza" javio se čitatelj koji se požalio na trajanje zelenog svjetla na semaforu u Nedžarićima.
Zbog tog problema, stvorila se ogromna gužva i nepregledna kolona vozila.
SARAJEVO
Građani su se požalili na kratko trajanje zelenog svjetla na semaforu
Ogromne gužve. Čitatelj Avaza
Redakciji "Avaza" javio se čitatelj koji se požalio na trajanje zelenog svjetla na semaforu u Nedžarićima.
Zbog tog problema, stvorila se ogromna gužva i nepregledna kolona vozila.
Građani apeluju da se ovaj problem riješi čim prije i normalizuje saobraćaj.
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