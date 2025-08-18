Analiza podataka otkriva šokantnu istinu: Pod vodstvom Trojke Kanton Sarajevo lošije stoji nego 2019. godine

U javnom diskursu, predstavnici vladajuće Trojke često naglašavaju da je stanje u Kantonu nikada bolje. Kao dokaz se iznose podaci o razvijenosti i pozicija Sarajeva na prvom mjestu među kantonima Federacije BiH. Međutim, ono što se pritom prešućuje jeste da je Sarajevo i u prethodnim godinama, pod različitim vladama, imalo identičan status – vodeći Kanton po stepenu razvijenosti.

Da bi se ocijenila stvarna slika, potrebno je uporediti pokazatelje iz 2019. godine s posljednjim dostupnim podacima iz 2023. godine. Rezultati govore da trenutna vlast teško može tvrditi kako je stanje u Kantonu znatno bolje.

Ključni pokazatelji: stagnacija i pad

- Indeks razvijenosti:

Godine 2019. Sarajevo je imalo indeks razvijenosti od 2,03. Pet godina kasnije, 2023. godine, indeks je pao na 1,99 – što je najniži rezultat u posljednjih pet godina.

- Prihod od poreza na dohodak:

U 2019. godini prihod je iznosio 3,19, dok je 2023. pao na 2,82.

- Demografska struktura:

Učešće starog stanovništva je poraslo sa 0,79 (2019) na 0,90 (2023), što pokazuje trend starenja populacije i dugoročni izazov za tržište rada i socijalne politike.

- Zaposlenost:

Broj zaposlenih 2019. godine bio je 152.394, dok je 2023. iznosio 159.000. Ipak, prema ažurnim podacima za maj 2025. broj zaposlenih je pao na 149.919, što predstavlja gubitak gotovo 10.000 radnih mjesta u odnosu na 2023.

- Spoljnotrgovinska razmjena:

Pokrivenost uvoza izvozom pala je s 28 posto (2019) na 26 posto (2023), što ukazuje na sve veću zavisnost Kantona od uvoza.

- Javni dug:

Dug Kantona Sarajevo iznosio je 191 milion KM krajem 2019. godine. Procjene pokazuju da će do kraja 2025. taj iznos dostići 900 miliona KM, što je gotovo pet puta više. Sarajevo se time približava zakonskom maksimumu zaduženja.

Zaduživanje i ograničeni efekti

Iako je Vlada KS uložila značajna sredstva u infrastrukturne projekte – poput nabavke novih tramvaja, trolejbusa i obnove pruge – ostaje otvoreno pitanje jesu li ogromna zaduženja opravdana s obzirom na relativno skroman vidljivi učinak. Osim spomenutih investicija, efekti kreditnog zaduženja nisu jasno prepoznatljivi u životnom standardu građana.

Iz poređenja se jasno vidi da je 2019. godina bila uspješnija za Kanton Sarajevo u odnosu na 2023. godinu u ključnim ekonomskim i demografskim pokazateljima. Iako Sarajevo ostaje najrazvijeniji kanton u Federaciji BiH, taj status je konstanta i ne odražava stvarni napredak pod aktuelnom vlašću.

Dio slike

Nove socijalne mjere, poput povećanih porodiljskih naknada, jesu značajan iskorak, ali predstavljaju tek dio ukupne slike. Kada se posmatra širi spektar ekonomskih indikatora, jasno je da Kanton Sarajevo nije ostvario napredak u odnosu na 2019. godinu, već i dalje pokušava da dostigne tadašnje vrijednosti.