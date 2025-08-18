Ročište novinarki i uposlenicama GP BiH: Da li su Sky prepiske imale oznaku tajnosti, tužiteljica kaže da BiH gubi kredibilitet njihovim objavljivanjem

Sve tri osobe su osumnjičene za odavanje tajnih podataka te je za njih tri zatraženo oduzimanje putnih dokumenata, zabrana međusobnog sastajanja, zabrana sastajanja s određenim licima, povremeno javljanje policije te za za uposlenice Granične policije BiH oduzimanje službenih dužnosti do okončanja postupka i zabrana razgovora s drugim uposlenicima Granične policije BiH o ovom slučaju.

Sutkinja Dalida Burzić je pojasnila da je Tužilaštvo BiH poslalo prijedlog koji nije bio dovoljno jasan, a onda je vraćen na doradu, pa je 15. avgusta stigao novi prijedlog.

Imamović je rekla, a kako se moglo čuti od sutkinje i u prijedlogu navela, da je riječ o prepiskama iz aktivne istrage, čime se ona može potencijalno ugroziti. Na pitanje sutkinje Burzlić u kojoj je fazi istraga, da li donesena naredba o provođenju istrage u odnosu na ovaj materijal, na kraju je, ipak, utvrđeno da se tek provode istražne radnje. Imamović je prekla da se objavljivanjem Sky prepiski osumnjičenih lica omogućilo usklađivanje iskaza, na šta je Burzić rekla da te osobe nisu još osumnjičene nego prijavljene.

Tužiteljica Sanita Imamović je kazalo da su dokazi potpuno potkrepljeni i da su dokumenti koji su se pojavili u javnosti su imali oznaku interno. Rekla je da Andrea Mujkić poslala Sky prepiske nadređenoj Sanji Kriještorac, koja je tada bila na bolovanju, a ova dalje te podatke proslijedila novinarki Nataši Miljanović-Zubac, koja je kasnije te podatke poslala ambasadama.

Tužiteljica je rekla da su sve Sky podatke dobili preko EUROPOL-a, da su došli preko posebnog kanala i da nisu namijenjeni da budu dostavljeni javnosti, a na kraju je sve završilo u medijima. Imamović je kao argument navela da bi ovo moglo ugroziti i druge Sky predmete, da zbog ovog ne uživamo ugled u međunarodnoj zajednici i da bi mogli prestati dobijati materijale. Navela je da Miljanović-Zubac nije uradila posao u svojstvu novinara RTRS-a, nego s privatnog maila.

Jasmina Iftić, advokatica Sanje Kriještorac je rekla da se protive prijedlogu Tužilaštva i da ne postoji uopšte osnov sumnje. Naglasila je da nema niti jedan dokaz da je Kriještorac proslijedila podatke bilo kome, te da postoji iskaz Mujkić da je na Viberu poslala poruke Kriještorac koje bi joj mogle biti od koristi, jer zna kroz šta je prolazila, aludirajući na njenu borbu s teškom bolešću.

Iftić je kazala da tužiteljica nigdje ne navodi kada i kome je Kriještorac proslijedila podatke i da je sve na nivou hipoteze te dodala da je jasno da Mujkić i Kriještorac nisu jedine koje su imale pristup tajnim podacima. Navela je i da su na portalu Istraga.ba jutros vidjeli da je skinuta oznaka tajnosti, da su zatražili od Tužilaštva BiH da se očituje, no nisu dobili odgovor. Zatražila je od Suda BiH da to provjeri. Također je naglasila su ranije objavljivani podaci o istom čovjeku u različitim medijima te da samim to ne može biti tajni podatak, jer po svojoj suštini to nije. Također, navela je da nisu dostavljeni ključni podaci, ni Viber prepiska, niti snimak Granične policije te se time ograničava pravo na odbranu.

Istakla je i da koristoljublje koje se navelo kao motiv nije niti na jedan način dokazalo. Također, osporila je kako se može govoriti o ugrožavanju tajnih podataka, ako nisu završili u javnosti, nego navodno u ambasadama.

Navela je i da je besmislena mjera zabrane sastajanja sa svjedocima i uposlenicima Granične policije, jer je ne moguće zaobići ih na radnom mjestu te da bi se morao regulisati njen radno-pravni status. Smatra i da bi se prijedlog mjere zabrane obavljanja dužnosti ugrozilo njeno pravlje na zdravlje i život, jer ima teške zdravstvene probleme. Zbog istih problema je putovala u Tursku na liječenje, te samim tim bi joj i mjera zabrane putovanja mogla predstavljati problem.

Ahmet Efendić, advokat Nataše Miljanović Zubac, je kazao da je ovo zloupotreba s ciljem okaljavanja novinarke koja godinama izvještava o kriminalu i da osporavala i određene tužioce te da ovo smatra činom odmazde. Naveo je da je imala i verbalne i fizičke prijetnje, da su sva osiguravajuća društva odbila njenu zaštitu jer je previše rizično. Odbacio je tvrdnje Tužilaštva da je ona ovo uradila iz samopromocije.

Poručio je da je ona na ovo prvo ukazivala i drugim institucijama. U samom obraćanju ambasadama se navodi da se javlja kao istraživački novinari, a Tužilaštvo navodi da je ona to radila privatno.

Smatra da bespredmetnim i tvrdnje da Miljanović-Zubac u ugovoru nema stavku da radi kao istraživački novinar, jer to nemaju ni Slobodan Vasković ni Avdo Avdić, pa to ne znači da nisu. Mišljenja je da suludo govoriti da to što ona objavljuje na Facebooku da je dokaz da to radi privatno, jer u 2025. godini to svi rade. Poručio je da slanjem maila nije nanesena šteta, da se i regionu objavljuju Sky prepiske i da zbog toga niti jedna međunarodna agencija nije prekinula saradnju s institucijama.

Poručio je da vrijeđa informacija da se sve radi zbog novca, a da je obraćanje inostranim organizacijama bilo zbog toga da se napravi pritisak na domaće institucije, da se i političari obraćaju Kvinti, da Šmit donosi zakone, a ambasada tužioce proglašava herojima mjeseca. Mišljenja je da Miljanović-Zubac samim time što nije službeno lice abolirana odgovornosti, jer novinari imaju pravo objaviti informacije ako je to interes javnosti.

"Fingiran postupak"

Naveo je da je zbog posla ugrozila sebi život i da je glupost povjerovati da bi ona „zbog fingiranog postupka pobjegla". Naglasio je i da sin njegove branjenice radi u Graničnoj policiji i da se to uzme u obzir prilikom eventualnih mjera. Podsjetio je i na slučaj protiv novinara Avde Avdića gdje je utvrđeno da nema elemenata krivičnog djela.

Ona je rekla da Nemanja Nogoštić, uposlenik Granične policije, odavao informacije biznismenu iz Trebinja o kretanju Radoja Zvicera, a ovaj dalje Saniju Al Murdi, jednom od vođa Škaljarskog klana. Rekla je da je ovo samo segment iz kripte o Saniju Al Murdi, koja je godinama u Tužištvu BiH i da taj predmet vodi Džermin Pašić.

Navela je da se zbog svog pisanja o kriminalu u februaru morala preseliti u Istočno Sarajevo, da su joj više puta nudili azil i da je to odbila. Poručila je i da su kontaminirani dokazi, da je s njenog službenog telefona, koji joj je oduzet, upućen poziv prema njenom obezbjeđenju nakon izuzimanja.

Amer Homorac, advokat Andree Mujkić, rekao je da videozapis pokazuje da je Sanja Kriještorac bila na radnom mjestu, a Tužilaštvo BiH tvrdi da je bila na bolovanju. Poručio je da ovo može biti razmjena podataka, s obzirom da obje imaju pristup tajnim podacima. Naveo je da one imaju razmjenjivati informaciju između sebe.

Nakon navoda Ivkić s portala Istraga.ba, sutkinja Burzić je pitala Imamović da li postoji mogućnost da je s podataka skinuta oznaka tajnosti, a da ona to ne zna. Imamović je odgovorila da bi bili upoznati s tim.

Burzić je zatražila od Imamović da provjeri do kraja dana da li su podaci imali oznaku interno, jer joj je to u interesu.