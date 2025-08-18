Održana sjednica povodom 35. godišnjice HDZ-a BiH: Prisustvovali Andrej Plenković i brojni zvaničnici iz Hrvatske

U Mostaru se održava sjednica HDZ-a BiH povodom 35. godišnjice ove stranke, a na nju su stigli i visoki zvaničnici iz Hrvatske.

Sjednicu vodi predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, a njoj prisustvuju parlamentarci, kao i predstavnici izvršne vlasti na različitim nivoima.

Iz Hrvatske je stigao predsjednik HDZ-a Hrvatske i premijer Andrej Plenković, kao i brojni ministri poput Gordana Grlića-Radmana, Branka Bačića i Ivana Anušića.

Ranije je predsjednik HDZ-a BiH uputio čestitku svim članicama i članovima, utemeljiteljima, simpatizerima i prijateljima stranke, naglasivši trajnu vrijednost zajedništva i političke odgovornosti koje prate djelovanje HDZ-a BiH od samih početaka.

- Poštovane članice i članovi,uvaženi utemeljitelji i začetnici projekta HDZ-a BiH, cijenjeni partneri i simpatizeri, dragi prijatelji, čast mi je i zadovoljstvo uputiti Vam srdačne čestitke povodom 35. godišnjice osnivanja Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, koju danas zajednički proslavljamo.

U neizvjesnim povijesnim trenucima i sudbonosnim okolnostima sada naizgled daleke prošlosti, iz kolektivne i pronicljive svijesti hrvatskoga naroda našega podneblja proizilazi historijska odluka o uspostavljanju jedinstvenog političkog djelovanja. Tako se u ljeto 1990. godine iz zrelog nacionalnog pokreta rađa politička snaga koja, u godinama koje slijede, spremno preuzima ulogu predvođenja našega naroda, zaštite njegovih prava te izgradnje stabilne i europske perspektive Bosne i Hercegovine.