Održana sjednica povodom 35. godišnjice HDZ-a BiH: Prisustvovali Andrej Plenković i brojni zvaničnici iz Hrvatske

U Mostaru se održava sjednica HDZ-a BiH povodom 35. godišnjice ove stranke, a na nju su stigli i visoki zvaničnici iz Hrvatske.
Sjednicu vodi predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, a njoj prisustvuju parlamentarci, kao i predstavnici izvršne vlasti na različitim nivoima.
Iz Hrvatske je stigao predsjednik HDZ-a Hrvatske i premijer Andrej Plenković, kao i brojni ministri poput Gordana Grlića-Radmana, Branka Bačića i Ivana Anušića.
Ranije je predsjednik HDZ-a BiH uputio čestitku svim članicama i članovima, utemeljiteljima, simpatizerima i prijateljima stranke, naglasivši trajnu vrijednost zajedništva i političke odgovornosti koje prate djelovanje HDZ-a BiH od samih početaka.
- Poštovane članice i članovi,uvaženi utemeljitelji i začetnici projekta HDZ-a BiH, cijenjeni partneri i simpatizeri, dragi prijatelji, čast mi je i zadovoljstvo uputiti Vam srdačne čestitke povodom 35. godišnjice osnivanja Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, koju danas zajednički proslavljamo.
U neizvjesnim povijesnim trenucima i sudbonosnim okolnostima sada naizgled daleke prošlosti, iz kolektivne i pronicljive svijesti hrvatskoga naroda našega podneblja proizilazi historijska odluka o uspostavljanju jedinstvenog političkog djelovanja. Tako se u ljeto 1990. godine iz zrelog nacionalnog pokreta rađa politička snaga koja, u godinama koje slijede, spremno preuzima ulogu predvođenja našega naroda, zaštite njegovih prava te izgradnje stabilne i europske perspektive Bosne i Hercegovine.
Osnivačka skupština, koja je održana 18. avgusta u Sarajevu, bila je jasan i nedvosmislen izraz jedinstva hrvatskog naroda koji je težio zaštiti svoga nacionalnog bića te stvaranju političke zajednice koja će mu omogućiti dostojno, suvereno i samosvojno političko djelovanje. Danas, 35 godina kasnije, HDZ BiH je stožerna snaga Hrvata, ali i simbol trajne odbrane hrvatskog identiteta te okosnica političke participacije Hrvata u svim procesima Bosne i Hercegovine.
Dragi prijatelji, iako su se vremena od našeg osnivanja promijenila, naša temeljna zadaća ostaje ista. A to je trajno i spremno štititi hrvatski kao jednakopravan, državotvoran, konstitutivan narod. To je, uz opći razvoj i euroatlantski put BiH, najviši cilj našega djelovanja čije se važnosti spominjemo na poseban način dok u ovoj godini obilježavamo i 30 godina od potpisivanja Dejtonsko-pariškog mirovnog sporazuma koji je oblikovao savremenu BiH.
Prisjećajući se danas na poseban način hrabrosti i stradanja hrvatskih branitelja čija je žrtva zauvijek utkana u suvremenu povijest ovoga podneblja, kao i uloge hrvatskoga naroda u današnjoj neovisnosti Bosne i Hercegovine, iznova se obvezujemo u miru, dijalogu i stabilnosti spremno odgovoriti na sve pokušaje dekonstituiranja ravnopravnoga hrvatskoga naroda i nastojanja podrivanja Daytonskih temelja naše domovine.
Svima Vama koji ste u više od tri decenije, kroz sve uspone, padove i iskušenja, bili vjerni suputnici našem djelovanju i ovim putem izražavam duboku zahvalu te zamolbu da i u predstojećim godinama, koje će sa sobom nositi nepredvidive izazove suvremenog doba, očuvate pleter našega zajedništva na ponos svima onima koji su položili svoje živote za našu slobodu.
S ponosom slaveći 35. rođendan Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, još jednom izražavam iskrene čestitke na ovom, svima nama važnom, danu kada se prisjećamo svojih začetaka i dugog puta, kojega smo kao jedna velika obitelj, zajedno prošli služeći svom narodu. Svako Vam dobro i živjeli - naveo je Čović.
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