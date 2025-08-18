Hasanović: Budžet koji jača državu i vraća povjerenje građana u institucije BiH

Zamjenik ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine (BiH) Muhamed Hasanović oglaio se danas na Facebooku poručivši da prijedlog budžeta institucija BiH jača državu i vraća povjerenje građana u državne institucije.

- Prijedlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine, koji je Predsjedništvo BiH uputilo u proceduru, predstavlja jasnu političku i stratešku poruku da je naša zemlja odlučno opredijeljena za izgradnju funkcionalnih institucija, jačanje vladavine prava i unapređenje životnog standarda građana – navodi Hasanović.

Nova faza

Poručio je da nakon dugog perioda obilježenog blokadama i zastojima, ovim korakom otvaramo novu fazu institucionalne odgovornosti i razvoja.

- Nikada do sada nismo imali snažniji budžet – ni u političkom ni u ekonomskom smislu. On je odraz naše volje da osnažimo institucije, vratimo dostojanstvo zaposlenima, te investiramo u znanje, kulturu i sigurnost – naveo je.

Stabilnost institucija

Istakao je da predloženi budžet istovremeno osigurava sigurnost građana i stabilnost institucija te jasno trasira evropski put kroz ulaganja u kulturu, obrazovanje i razvoj.

- Ovo nije budžet za puko preživljavanje – ovo je budžet za istinski napredak. Predviđena su rekordna ulaganja u kulturne institucije koje čuvaju naš identitet i zajedničke vrijednosti. Osigurana je snažnija podrška javnom radiotelevizijskom servisu i pravosuđu, kao stubovima demokratije i vladavine prava. Upućuje se jasna poruka da su zaposleni u državnim institucijama vrijedni poštovanja i dostojanstvenih uslova rada. Ovaj budžet je važan iskorak jer je oblikovan ne samo fiskalnim okvirima, već i temeljnim vrijednostima koje nas vode – pravdom, jednakošću, solidarnošću i evropskom budućnošću. Na kraju, želim uputiti iskrenu zahvalnost članovima Predsjedništva BiH, gospodinu Dr. Denis Bećirović i gospodinu Željko Komšić na kvalitetno i odgovorno pripremljenom Prijedlogu zakona o budžetu koji će ojačati institucije Bosne i Hercegovine - zaključio je Hasanović.