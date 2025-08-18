Sarajevo i četvrtu noć festivala krcato: Grad vrvi od turista

Četvrta noć Sarajevo Film Festivala protiče u odličnoj atmosferi kao i prethodne tri, pa su tako ulice glavnog grada BiH krcate turistima, ali i Sarajlijama.

Veliki broj njih odlučio je prošetati ili popiti piće u obližnjim ugostiteljskim objektima.

Mnogi su odlučili prošetati kroz grad u svečanim izdanjima, a atmosfera je ispunjena osmijesima, fotografisanjem i pozitivnim vibracijama.

Zabava se ne zaustavlja samo na projekcijama – ulični svirači, DJ nastupi i spontana okupljanja dodatno upotpunjuju festivalsku čaroliju. Sarajevo ovih dana živi punim plućima, a svaki ugao grada priča svoju priču – između filma, mode i muzike.

Našt fotoreporter zabilježio je i fotografiju missice Milene, koja je bila u društvu Cerixa YouTubera.