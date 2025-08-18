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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Sarajevo i četvrtu noć festivala krcato: Grad vrvi od turista

Mnogi su odlučili prošetati kroz grad u svečanim izdanjima, a atmosfera je ispunjena osmijesima, fotografisanjem i pozitivnim vibracijama

Grad krcat - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Amila Ovčina

18.8.2025

Četvrta noć Sarajevo Film Festivala protiče u odličnoj atmosferi kao i prethodne tri, pa su tako ulice glavnog grada BiH krcate turistima, ali i Sarajlijama.

Veliki broj njih odlučio je prošetati ili popiti piće u obližnjim ugostiteljskim objektima. 

Mnogi su odlučili prošetati kroz grad u svečanim izdanjima, a atmosfera je ispunjena osmijesima, fotografisanjem i pozitivnim vibracijama.

Zabava se ne zaustavlja samo na projekcijama – ulični svirači, DJ nastupi i spontana okupljanja dodatno upotpunjuju festivalsku čaroliju. Sarajevo ovih dana živi punim plućima, a svaki ugao grada priča svoju priču – između filma, mode i muzike.

Našt fotoreporter zabilježio je i fotografiju missice Milene, koja je bila u društvu Cerixa YouTubera. 

Missica Milena i YouTuber Cerix. E. Hadžihasić / Avaz

Pogledajte šta je fotoreporter "Avaza" sve zabilježio na ulicama Sarajeva. 

# SFF
# GRAD
# TURIZAM
# SARAJEVO
# SFF 2025
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