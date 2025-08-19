Nikola Šop: 121. godišnjica rođenja bh. pjesnika

Na današnji dan 1904. godine, u Jajcu je rođen Nikola Šop, bosanskohercegovački pjesnik. Njegovo djelo iluminira ponajprije samotnički interijer, posvećeni krug "svijetle samoće", u kojem živi svoj imaginirani poetski svijet, više nego i sama religioznost, koja spontano zrači iz njegovih pjesama kao prirodno stanje duha i svijesti. Šopove pjesničke zbirke "Pjesme siromašnog sina", "Isus i moja sjena", "Od ranih do kasnih pijetlova" i "Za kasnim stolom", a ništa manje i bajkovita pjesnička proza "Tajanstvena prela", unutrašnjom prefinjenošću religioznog čuvstva uzdižu se prema svemirskim visinama, koje će nadahnuti njegove zbirke "Kućice u svemiru" i "Astralije". U Šopovoj poeziji, religioznost je dosegnula kosmičku dimenziju i otkrila svoju estetsku vrijednost. Astralan i prizeman, bezazlen i bremenit iskustvima, misaon i osjećajan, poganski vedar i filantropski sentimentalan, Šop je prošao više faza, odabirao raznolike simbole, varirajući uvijek jednako autentičan motiv modernog prognanika. Preminuo je u Zagrebu, 2. januara 1982. godine. Lik Nikole Šopa je na novčanici od 100 konvertibilnih maraka.

Gaj Julije Cezar Oktavijan August . Wikipedia.org Gaj Julije Cezar Oktavijan August . Wikipedia.org

Umro rimski državnik Gaj Julije Cezar Oktavijan August 14. - Umro rimski državnik Gaj Julije Cezar Oktavijan August, usvojeni sin Gaja Julija Cezara. Godinu poslije ubistva Cezara, 44. prije nove ere, kao komandant senatske vojske kod Mutine potukao je Marka Antonija, ali je ubrzo s njim i Markom Emilijem Lepidom sklopio trijumvirat. Poslije druge pobjede nad Antonijem kod Akcijuma, 31. prije nove ere, pod imenom Avgust, preuzeo je svu vlast i ukinuo republiku. Zaveo je novi oblik vladavine i administracije, poznat kao principat. Uljepšao je Rim mnogim građevinama, pomagao nauku i umjetnost i njegova vladavina je najsjajniji period rimske historije, nazvana "Augustovo stoljeće" ili "Zlatno stoljeće". 1646. - Rođen engleski astronom Džon Flemstid (John Flamsteed), osnivač opservatorije u Griniču i prvi nositelj naslova kraljevskog astronoma. Katalogizirao je više od tri hiljade zvijezda. Zvjezdani atlas “Atlas Coelestis” iz 1729. sastavljen je prema njegovim promatranjima. 1662. - Umro francuski matematičar, fizičar, pisac i filozof Blez Paskal (Blaise Pascal), koji je postavio osnove računa vjerovatnoće. Veoma mlad se istakao otkrićima iz geometrije i fizike: u 16. godini objavio je raspravu o konusnim presjecima, a u 18. dovršio konstruisanje matematičke mašine koja je obavljala četiri osnovne računske operacije. Prvi je matematički tretirao problem vjerovatnoće u hazardnim igrama, te s francuskim matematičarom Pjerom de Fermaom (Pierre de Fermat) postavio osnove računa vjerovatnoće. Izumio je i hidrauličnu presu i utvrdio da pritisak zraka opada s visinom i da se pomoću barometra može utvrditi visina planina. Do 24. godine se bavio samo matematikom i fizikom, a potom i književnošću i filozofijom. Povukavši se u manastir jansenističkog reda Por-Roajal, napisao je protiv jezuita čuvena "Pisma jednom provincijalcu". Djelo "Misli" su fragmenti njegove nedovršene apologije kršćanstva. 1819. - Preminuo škotski inžinjer i fizičar Džejms Vat (James Watt), pronalazač parne mašine 1765., čime je omogućio industrijsku revoluciju. U blizini Birmingema osnovao je prvu fabriku za izradu parnih mašina. Unaprijedio je nizom otkrića nauku o toploti. Njemu u čast mjerna jedinica za snagu nazvana je "vat", a instrument za mjerenje električne snage "vat-metar". 1871. - Rođen američki pilot i konstruktor aviona Orvil Rajt (Orville Wright), pionir avijacije, koji je 1903. s bratom Vilburom (Wilbour), u avionu njihove izrade, izveo prvi let u historiji vazduhoplovstva. Let je trajao 59 sekundi i avion je preletio 285 metara. Braća Rajt su već 1905. konstruisala avion koji je preletio 39 kilometara. Osnovali su 1909. "Ameriken Rajt kompani" za proizvodnju aviona i iste godine vojsci SAD isporučili prvi borbeni avion "signal korps prvi".

Gabrijela Koko Šanel . Wikipedia.org Gabrijela Koko Šanel . Wikipedia.org

Rođena Francuskinja Gabrijela Koko Šanel, modna ikona 20. stoljeća 1883. - Rođena Francuskinja Gabrijela Koko Šanel (Gabrielle Coco Chanel), jedan od svjetskih "modnih diktatora" 20. stoljeća, koja je skoro šest decenija suvereno vladala visokom pariskom modom. Godine 1909., otvorila je prvi butik za prodaju ženskih šešira, te postala toliko uspješna da se u roku od jedne godine preselila u Rue Cambon, vrlo prestižnu lokaciju u Parizu. Iako je bila genijalka, najviše je se pamti po dva izuma: parfemu “Chanel No. 5”, koji je lansiran 1923. godine, i “Chanel odijelu” koji se sastoji od suknje do koljena i sakoa. Njen izum je i mala crna haljina koju je naročito popularnom učinila velika glumica Odri Hepbern (Audrey Hepburn.) Mala crna haljina može se nositi i po danu, ali i za večernji izlazak, sve ovisi o dodacima. Iako su suknje postojale i prije nje, Koko Šanel ih je pretvorila u obavezni standard. Smatrala je jednostavnost ključem istinske elegancije. Nadimak "Koko", koji znači ljubimac, navodno je dobila u kafiću La Rotonde na Montparnasseu. Pjevala je u kabareu, a kad bi publika htjela još, vikali bi Koko i ime je ostalo. 1902. - Rođen američki pisac Ogden Neš (Nash), veoma plodan pjesnik, čija se humoristička poezija odlikuje krajnje slobodnom formom i nekonvencionalnom mišlju. Pisao je i "ozbiljnu" poeziju, u kojoj je ispoljio dubinu osjećanja i sklonost ka filozofskom posmatranju života. Djela: zbirke pjesama "Štihovi", "Smiješna smješa Ogdena Neša", "Ovdje sam i sam tuđinac", "Porodični sastanak", "Dobre namjere", "Onamo ne možete odavde". 1929. - Umro ruski baletski koreograf Sergej Pavlovič Djagiljev, jedan od najvećih koreografa u historiji baleta, osnivač čuvene grupe "Ruski balet", koja je s izuzetnim uspjehom nastupala od 1909. do 1929. Okupio je sjajne baletske igrače, kompozitore i slikare, a briljatno izvedeni baleti pod njegovim rukovodstvom - poput "Žar-ptice", "Petruške", "Popodneva jednog fauna", "Posvećenja proljeća", "Trorogog šešira" - vrhunac su baletske umjetnosti.

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