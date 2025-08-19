Kovačević: Slao bi Konaković i dalje poruke Sebiji i o Sebiji da mu kartel nije osnovao stranku

Samo ti nemoj brinuti o RS-u, poručio je portparol SNSD-a i delegat u Domu naroda PSBiH Radovan Kovačević predsjedniku stranke Narod i pravda Elmedinu Konakoviću. Reagirajući na Konakovićevu izjavu da će predsjednik Milorad Dodik obezglaviti RS ako imenuje mandatara, Kovačević je rekao:

- Mada, ovo mu možda treba i vjerovati, zna on. On je stalno, što bi narod rekao, "kao bez glave". Tačnije, prazne glave.

Kovačević je objavio na društvenim mrežama i Konakovićevu poruku novinaru Amarildu Gutiću iz perioda dok je bio u SDA u kojoj je naveo da se nada da "neće biti nikakvih rezanja njegovih izjava, posebno onog dijela gdje hvali gospođu (Sebiju) Izetbegović."

Kovačević je naveo da bi," inače, i sad Konaković pisao ovakve poruke Sebiji i o Sebiji da mu, kako kažu, narko-kartel nije osnovao stranku".