Turisti iz Izraela još u Sarajevu: Čekaju izdavanje privremenih putnih isprava

Grupa od 48 turista iz Izraela još uvijek čeka izdavanje privremenih putnih isprava, kako bi mogla napustiti BiH, saznaje “Avaz” u Službi za poslove sa strancima BiH.

Nakon što je prijavljen gubitak njihovih pasoša na izdavanju novih dokumenata radi Ambasada Izraela u Beogradu.

Sigurnosne kamere hotela Hills zabilježile su trenutak kada je kesa s pasošima grupe turista iz Izraela završila u kanti za smeće, pa je spletom nesretnih okolnosti njihov boravak u glavnom gradu BIH produžen.

Uprava hotela preuzela je troškove smještaja i avionskih karata, a uključene su i turističke agencije u čijem aranžmanu borave u BiH. Očekuje se da, po kompletiranju dokumentacije, čarter letom napuste BiH.