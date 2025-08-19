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PRODUŽENI BORAVAK

Turisti iz Izraela još u Sarajevu: Čekaju izdavanje privremenih putnih isprava

Uprava hotela preuzela je troškove smještaja i avionskih karata, a uključene su i turističke agencije u čijem aranžmanu borave u BiH.

Avaz / Screenshot

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

19.8.2025

Grupa od 48 turista iz Izraela još uvijek čeka izdavanje privremenih putnih isprava, kako bi mogla napustiti BiH, saznaje “Avaz” u Službi za poslove sa strancima BiH. 

Nakon što je prijavljen gubitak njihovih pasoša na izdavanju novih dokumenata radi Ambasada Izraela u Beogradu.

Sigurnosne kamere hotela Hills zabilježile su trenutak kada je kesa s pasošima grupe turista iz Izraela završila u kanti za smeće, pa je spletom nesretnih okolnosti njihov boravak u glavnom gradu BIH produžen. 

Uprava hotela preuzela je troškove smještaja i avionskih karata, a uključene su i turističke agencije u čijem aranžmanu borave u BiH. Očekuje se da, po kompletiranju dokumentacije, čarter letom napuste BiH.

# IZRAEL
# HOTEL HILLS
# BIH
# SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA BIH
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