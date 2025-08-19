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Niko više ne priča o leptospirozi: Evo koliko je trenutno zaraženih u Kantonu Sarajevo, najviše u Novom Gradu!

Ljudi se mogu zaraziti putem direktnog kontakta s inficiranim životinjskim urinom ili tkivom

Niko više ne priča o leptospirozi: Evo koliko je zaraženih u KS. Avaz

E. T.

19.8.2025

Prema podacima, Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, broj oboljelih u Kantonu Sarajevo od leptospiroze na dan 18. avgust 2025. iznosi 117. 

Po Općinama to izgleda ovako: 

- Novi Grad - 79;

- Centar - 13;

- Ilidža - 9;

- Stari Grad - 6;

- Novo Sarajevo - 7;

- Ilijaš - 1;

- Vogošća - 1;

- Hadžići -1. 

Šta je leptospiroza? 

Leptospiroza (lat. leptospirosis) je akutna do hronična, često klinički neprepoznata zarazna bolest mnogih vrsta toplokrvnih životinja, ali i čovjeka, i pripada najproširenijim i vrlo opasnim zoonozama (ponekad s letalnim završetkom).


Izvještaj Zavoda o broju zaraženih. Avaz

Ljudi se mogu zaraziti putem direktnog kontakta s inficiranim životinjskim urinom ili tkivom (najčešće glodavaca, svinja, pasa i divljih životinja) ili neizravno, kontaktom s inficiranom vodom, tlom, hranom i predmetima ili kupanjem u stajaćim vodama. Uobičajeno ulazno mjesto je oštećena koža, ranice ili izložene sluznice (očiju, nosa, usne šupljine). Leptospiroza se smatra i profesionalnom bolešću npr. veterinara, ribolovaca, lovaca, mesara, stočara, šumskih radnika, rudara zbog kontakta sa životinjama koje najčešće obolijevaju, ali javlja se i u urbanoj populaciji - u športaša, rekreativaca, vojnika i putnika na međunarodnim destinacijama.    

# KANTON SARAJEVO
# LEPTOSPIROZA
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