U Bužimu počela izgradnja vrtića: Investicija od skoro 900.000 KM

Nakon potpisivanja ugovora s izvođačem radova, u Bužimu su zvanično počeli radovi na izgradnji dugo najavljivanog dječijeg vrtića, projekta od velikog značaja za najmlađe stanovnike ove općine.

Prva faza radova, čija je vrijednost 874.463,73 KM, povjerena je preduzeću “Velić kop” d.o.o. i obuhvata zemljane, građevinske, zanatske, bravarske i krovopokrivačke poslove, kao i djelimično uređenje saobraćajnice i parking prostora.

Načelnik Općine Bužim Mersudin Nanić istakao je da je riječ o jednom od najvažnijih projekata koji će unaprijediti kvalitet života u ovoj lokalnoj zajednici.

– Nastavljamo odmah nakon završetka Slobodarskih dana viteškog grada Bužima s radovima na izgradnji našeg ponosnog, viteškog grada – grada blizanaca, grada koji ulaže u svoju budućnost i najmlađe generacije. Danas svjedočimo ostvarenju jednog od najznačajnijih projekata, koji će stvoriti bolje uslove za odgoj i obrazovanje djece, ali i dodatno unaprijediti kvalitet života svih građana Bužima – kazao je Nanić.

Dodao je kako Bužim ovim projektom potvrđuje svoju viziju grada mladosti, znanja i prosperiteta, u kojem briga o porodici i djeci ostaje na prvom mjestu.