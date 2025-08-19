Crnadak: Pozivam Stevandića da pokrene proceduru izbora v.d. predsjednika RS

Šef Kluba poslanika PDP-a u NSRS Igor Crnadak pozvao je predsjednika NSRS Nenada Stevandića da hitno i bez odlaganja sazove sjednicu Kolegijuma NSRS, kako bi se započela procedura izbora vršioca dužnosti predsjednika RS.
- Svi mi koji volimo RS sada smo dužni da se ponašamo državnički i maksimalno odgovorno, da donosimo odluke i vučemo poteze koji djeluju umirujuće i vode stabilizaciji prilika. Što brža uspostava pune funkcionalnosti svih naših institucija je u ovom trenutku najveći interes RS. Republika Srpska od jučer nema predsjednika, to se zadnji put desilo 2007. godine, kada je iznenada preminuo predsjednik Milan Jelić - naglasio je Crnadak.
Podsjeća da su se tada održali prijevremeni izbori za predsjednik RS, kao što će se održati i ove godine, ali ostaje problem što danas nema čak ni naznaku ko će obavljati dužnost predsjednika do izbora novog.
- Godine 2007., u momentu smrti predsjednika, Republika Srpska je imala stabilnu Vladu, sa skoro jednostranačkom većinom, pa je nakon kraćih konsultacija i jednoglasnog stava Vlade Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske imenovala Igora Radojičića za vršioca dužnosti predsjednika RS, dok se ne provedu izbori i dužnost preuzme novoizabrani predsjednik, u tom slučaju Rajko Kuzmanović - kazao je Crnadak.
Podsjeća da za razliku od 2007. godine, danas RS nema ni predsjednika, ni premijera, ni Vladu, jer je Višković podnio ostavku jučer, neposredno prije definitivne smjene Milorada Dodika s mjesta predsjednika, uvodeći svoj kabinet u tehnički mandat.
- Prema tome, jedina institucija koja može donijeti odluku o tome ko će, privremeno, biti predsjednik Republike Srpske je Narodna skupština, koja je najviše zakonodavno tijelo i koja se, na kraju krajeva, nalazi na rednom broju 1. glave V Ustava Republike Srpske, gdje se definišu organizacija RS i nadležnosti njenih institucija - pojasnio je.