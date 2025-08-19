Crnadak: Pozivam Stevandića da pokrene proceduru izbora v.d. predsjednika RS

Šef Kluba poslanika PDP-a u NSRS Igor Crnadak pozvao je predsjednika NSRS Nenada Stevandića da hitno i bez odlaganja sazove sjednicu Kolegijuma NSRS, kako bi se započela procedura izbora vršioca dužnosti predsjednika RS.

- Svi mi koji volimo RS sada smo dužni da se ponašamo državnički i maksimalno odgovorno, da donosimo odluke i vučemo poteze koji djeluju umirujuće i vode stabilizaciji prilika. Što brža uspostava pune funkcionalnosti svih naših institucija je u ovom trenutku najveći interes RS. Republika Srpska od jučer nema predsjednika, to se zadnji put desilo 2007. godine, kada je iznenada preminuo predsjednik Milan Jelić - naglasio je Crnadak.

Podsjeća da su se tada održali prijevremeni izbori za predsjednik RS, kao što će se održati i ove godine, ali ostaje problem što danas nema čak ni naznaku ko će obavljati dužnost predsjednika do izbora novog.