Dodik: RS neće biti svedena na volju tužilaca i sudija "balija", kako to kaže Dino Konaković

"Ne prihvatam okupacijsku vlast i muslimanski fundamentalizam", poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik komentirajući odluku Apelacionog odjeljenja Suda BiH koje je odbilo njegovu žalbu, čime mu je zvanično prestao mandat predsjednika RS.

- Nemam namjeru da poštujem tu okupacionu silu i muslimanski fundamentalizam jer to znači da bi RS bila ponižena i da bi RS ako ovako ostane bila svedena na volju nekoliko tužioca i sudija "balija", kako to kaže Dino Konaković, ali u svakom slučaju mrzitelja Republike Srpske - rekao je Dodik.

On je ponovo izvrijeđao sudije Suda BiH navodeći da su mu "sudile sudije koje su bile vojne sudije" u toku rata u BiH, te ih je nazvao "poznatim srbomrscima".

- Pozivam narod da nađe u sebi razloge Republike Srpske i izađemo na dva referenduma. Prvi će biti ovaj koji će odbiti to njihovo nastojanje, a drugi će biti na bazi neprihvatanja volje prvog referenduma za šta mi vjerujemo da će tako biti - rekao je Dodik.