Sanin Musa otkrio da li će se kandidirati za Predsjedništvo BiH: Kaže da ima veću podršku od Izetbegovića, Konakovića, Bećirovića i Efendića

Sanin Musa oglasio se povodom medijskih navoda da planira kandidaturu za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, naglašavajući da takve tvrdnje nisu tačne i da predstavljaju čisti senzacionalizam.

– Nije tačno da sam najavio kandidaturu za člana Predsjedništva BiH! To su novinarski senzacionalizmi kojima žele privući pažnju i povećati preglede – poručio je Musa.

Ipak, priznao je da se u prošlosti razgovaralo i razmišljalo o toj mogućnosti, te podsjetio da je ranije pokrenuo anketu koja mu je donijela veliku podršku građana, čak ispred imena poput Izetbegovića, Konakovića, Bećirovića i Efendića.

Musa je istakao kako njegova politička vizija ostaje fokusirana na očuvanje cjelovite Bosne i Hercegovine, ali i na vraćanje časti i dostojanstva bošnjačkom narodu.

– Već pet godina sam politička ličnost, a politika koju zagovaram polako prerasta u ozbiljnu alternativu i korektiv u društvu – naglasio je.