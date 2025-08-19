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Sanin Musa otkrio da li će se kandidirati za Predsjedništvo BiH: Kaže da ima veću podršku od Izetbegovića, Konakovića, Bećirovića i Efendića

Već pet godina sam politička ličnost, a politika koju zagovaram polako prerasta u ozbiljnu alternativu i korektiv u društvu

Sanin Musa. Facebook

S. S.

19.8.2025

Sanin Musa oglasio se povodom medijskih navoda da planira kandidaturu za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, naglašavajući da takve tvrdnje nisu tačne i da predstavljaju čisti senzacionalizam.

– Nije tačno da sam najavio kandidaturu za člana Predsjedništva BiH! To su novinarski senzacionalizmi kojima žele privući pažnju i povećati preglede – poručio je Musa.

Ipak, priznao je da se u prošlosti razgovaralo i razmišljalo o toj mogućnosti, te podsjetio da je ranije pokrenuo anketu koja mu je donijela veliku podršku građana, čak ispred imena poput Izetbegovića, Konakovića, Bećirovića i Efendića.

Musa je istakao kako njegova politička vizija ostaje fokusirana na očuvanje cjelovite Bosne i Hercegovine, ali i na vraćanje časti i dostojanstva bošnjačkom narodu.

– Već pet godina sam politička ličnost, a politika koju zagovaram polako prerasta u ozbiljnu alternativu i korektiv u društvu – naglasio je.

Dodao je da priča o njegovoj kandidaturi, bilo za člana Predsjedništva, bilo za zastupnika u državnom parlamentu, i dalje ostaje otvorena, te da će konačna odluka zavisiti isključivo od podrške građana.

– U mnogome zavisi od vas! Hoću li imati vašu podršku? Živući muslimani unutar bošnjačke komponente trebaju imati nekoga ko će se boriti i zalagati za njihova prava – naveo je Musa.

Na kraju je podsjetio da je kroz svoj dosadašnji rad uvijek odlučno stajao u odbranu države, naroda i vjere.

# PREDSJEDNIŠTVO BIH
# SANIN MUSA
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