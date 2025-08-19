U toku sjednica Predsjedništva BiH: Komšić predložio da se u budžet uvrsti 5 miliona KM za izbore za predsjednika RS

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić na današnjoj vanrednoj sjednici Predsjedništva Bosne i Hercegovine predložit će da se u Budžet BiH ugradi i 5 miliona KM za izbore za predsjednika entiteta RS, saznaje Politički.ba.

Sjednica je trebala početi u 13 sati, a počela je s malim zakašnjenjem. Očekuje se da Željka Cvijanović bude protiv, kao što je i protiv dosadašnjih prijedloga kako Komšića, tako i Bećirovića.

Njih dvojica su još ranije izašli s drugačijim prijedlogom budžeta, u odnosu na onaj napravljen u Ministarstvu finansija Bosne i Hercegovine. Ovu državnu instituciju vodi Srđan Amidžić, kadar Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD). U javnosti su već objavljeni drugačiji predlozi budžeta.

Predviđeno je prebacivanje 112,5 miliona KM dobiti Centralne banke BiH Centralnoj izbornoj komisiji (CIK), za održavanje općih izbora uz upotrebu izborne tehnologije, u skladu s odlukom visokog predstavnika Kristijana Šmita.

Amandmanom je predviđeno i povećanje plata zaposlenima u državnim institucijama. Za nabavku opreme OSBiH predviđeno je dodatnih 28 miliona KM. Za državnu televiziju BHRT — predviđeno je dodatnih 20 miliona KM, kako bi funkcionisala nakon povećanja minimalne plate.

Arhiv BiH dobio bi dodatnih 2,25 miliona KM za digitalizaciju, što je znatno više od prvobitno predviđenog iznosa (nešto više od 1 milion KM). SIPA — predviđeno je povećanje od otprilike 3 miliona KM, pa bi ukupni budžet bio preko 48 miliona KM. Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) — planirano je +3,6 miliona KM za grijani prelaze, nakon prethodnog smanjenja od 18,6 miliona KM. Agencija za zaštitu ličnih podataka — budžet bi iznosio 48 miliona KM (+13 miliona KM povećanja). Memorijalni centar Srebrenica — dodatak od 564 hiljade KM na osnovni iznos od 1,48 miliona KM. Institucije kulture (7 njih) — predviđeno je oko 12 miliona KM za njihovo finansiranje.