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CVIJANOVIĆ PROTIV

Glasovima Bećirovića i Komšića: Predsjedništvo BiH usvojilo budžet, osigurana sredstva za izbore za predsjednika RS

Protiv je glasala članica Predsjedništva Željka Cvijanović, koja prilikom odlučivanja o budžeta nema pravo pokretanja mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa

Predsjedništvo BiH. Fena

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

19.8.2025

Glasovima Denisa Bećirovića i Željka Komšića Predsjedništvo BiH usvojilo je budžet institucija i međunarodnih obaveza BIH za 2025. godinu. Protiv je glasala članica Predsjedništva Željka Cvijanović, koja prilikom odlučivanja o budžeta nema pravo pokretanja mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa, te će on biti upućen u parlamentarnu proceduru.

Budžetom su planirana sredstva Centralnoj izbornoj komisiji za pripremu izbora 2026., u budžet su uvrštena i sredstva potrebna za finansiranje institucija kulture od državnog značaja, a što je svojom odlukom naložio i visoki predstavnik, a amandmanima Bećirovića i Komšića predviđeno je i više novca za BHRT, te za odbranu, odnosno opremanje i nabavku naoružanja za Oružane snage BiH. Usvojenim budžetom predviđena su i sredstva potrebna za provedbu odluke Vijeća ministara BIH kojom je povećana osnovica za obračun plaća uposlenim u državnim institucijama i agencijama.

Sa 2:1 prihvaćen je i amandman predsjedavajućeg Željka Komšića da se osiguraju sredstva od 5 miliona KM za prijevremene izbore za predsjednika RS.

# ŽELJKO KOMŠIĆ
# PREDSJEDNIŠTVO BIH
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