Dok broj sklopljenih brakova opada, broj razvoda raste: Duže traje kreditno zaduženje od braka

Da je više od dvije i po decenije broj sklopljenih brakova gotovo u kontinuiranom padu, a da je s druge strane broj razvoda u porastu, pokazuju i posljednji statistički podaci. Tako je, prema podacima objavljenim u publikaciji „BiH u brojevima“, koja je nedavno objavljena u izdanju Agencije za statistiku BiH, broj sklopljenih brakova u 2023. godini, koja je posljednja obrađena, iznosio 17.024, a godinu prije 17.427. Broj razvoda u 2023. godini iznosio je 3.048, a godinu ranije 2.865.
Društvene promjene
Najveći broj brakova u posljednjih pet godina zabilježen je 2019., kada ih je sklopljeno 18.952, ali je te godine broj raskinutih bračnih zajednica iznosio 2.790. Komentirajući trend smanjenja broja sklopljenih brakova i porast razvoda, klinička psihologinja i psihoterapeutkinja Vildana Zrnanović-Hasanović kaže da, iako to na prvi pogled djeluje zabrinjavajuće, iza ovih podataka stoje složene psihološke i društvene promjene.
- Nekada su brakovi opstajali gotovo po svaku cijenu, često zbog očekivanja sredine ili ekonomske zavisnosti. Danas, međutim, partneri imaju veću slobodu da prepoznaju kada partnerski odnos ne donosi bliskost, sigurnost i poštovanje. Upravo ta sloboda da biramo i da napustimo ono što nas ne ispunjava, pokazuje koliko se promijenio način na koji gledamo na brak i partnerske veze. Razlozi za razvod najčešće nisu nagli ni površni. Oni se razvijaju kroz nedostatak komunikacije, emocionalno udaljavanje, nerazumijevanje potreba partnera ili različite životne ciljeve - kaže Zrnanović-Hasanović za „Avaz“.
Brak, da bi opstao, naglašava ova stručnjakinja, zahtijeva više od same ljubavi, traži svakodnevnu posvećenost, spremnost na kompromis, ali i emocionalnu zrelost koja se gradi kroz učenje i lični razvoj.
- Porast razvoda ne znači da su ljudi manje spremni na ljubav, već da su postali spremniji da potraže kvalitetniji i autentičniji odnos. To je prilika da se zapitamo koliko ulažemo u vlastite emocionalne vještine i koliko smo spremni graditi odnos u kojem postoji ravnoteža između individualne slobode i zajedničkog života. U konačnici, svaki razvod i svaki brak nose snažnu ljudsku priču. A ono što se iz tih priča može naučiti jeste da zdrav i trajan odnos nikada nije slučajnost, on je rezultat truda, razumijevanja i spremnosti da volimo i onda kada nije jednostavno - zaključuje Zrnanović-Hasanović.
Sociolog Vladimir Vasić naglašava kako se zavaravamo ako mislimo da sve ovo što se dešava u našem društvu ne utječe na pojedinca.
Realna stvar
- Sistem vrijednosti koji živimo sve više nameće individualističku kulturu i svojevrsni samotnjački duh da smo sami sebi dovoljni, da je brak opterećenje, da je porodica obaveza - kaže Vasić za „Dnevni avaz“.
Ali, naravno, govori on, svemu tome treba dodati jednu realnu stranu, a to je ekonomska i socijalna strana.
- Jer, za brak nije samo potrebna ljubav i odricanje već i materijalna strana. Na kraju, koliko košta da se riješi stambeno pitanje i, čini se da više traje to kreditno zaduženje nego brakovi. Jednostavno, stanje u društvu se direktno reflektuje na stanje pojedinca, odnosno stanje intrapersonalnih odnosa i na stanje strukture bračnih odnosa i generalno odnosa u porodici. To je ozbiljan indikator koliko smo kao društvo u problemu i koliko je sistem vrijednosti potpuno urušen - ukazuje Vasić.
Starosna dob
Od 17.024 braka u 2023. godini najveći broj ih je sklopljen među supružnicima u dobi od 25 do 29 godina. S druge strane, prema starosti nevjeste najviše brakova je sklopljeno u dobi od 20 i 24 godine. U dobi između 15 i 19 godina brak je sklopilo 148 muškaraca, a 1.052 ženske osobe. U dobi od 50 godina i više brak je sklopilo 986 muškaraca, a 605 žena.