Dok broj sklopljenih brakova opada, broj razvoda raste: Duže traje kreditno zaduženje od braka

Da je više od dvije i po decenije broj sklopljenih brakova gotovo u kontinuiranom padu, a da je s druge strane broj razvoda u porastu, pokazuju i posljednji statistički podaci. Tako je, prema podacima objavljenim u publikaciji „BiH u brojevima“, koja je nedavno objavljena u izdanju Agencije za statistiku BiH, broj sklopljenih brakova u 2023. godini, koja je posljednja obrađena, iznosio 17.024, a godinu prije 17.427. Broj razvoda u 2023. godini iznosio je 3.048, a godinu ranije 2.865.

Društvene promjene

Najveći broj brakova u posljednjih pet godina zabilježen je 2019., kada ih je sklopljeno 18.952, ali je te godine broj raskinutih bračnih zajednica iznosio 2.790. Komentirajući trend smanjenja broja sklopljenih brakova i porast razvoda, klinička psihologinja i psihoterapeutkinja Vildana Zrnanović-Hasanović kaže da, iako to na prvi pogled djeluje zabrinjavajuće, iza ovih podataka stoje složene psihološke i društvene promjene.

- Nekada su brakovi opstajali gotovo po svaku cijenu, često zbog očekivanja sredine ili ekonomske zavisnosti. Danas, međutim, partneri imaju veću slobodu da prepoznaju kada partnerski odnos ne donosi bliskost, sigurnost i poštovanje. Upravo ta sloboda da biramo i da napustimo ono što nas ne ispunjava, pokazuje koliko se promijenio način na koji gledamo na brak i partnerske veze. Razlozi za razvod najčešće nisu nagli ni površni. Oni se razvijaju kroz nedostatak komunikacije, emocionalno udaljavanje, nerazumijevanje potreba partnera ili različite životne ciljeve - kaže Zrnanović-Hasanović za „Avaz“.

Brak, da bi opstao, naglašava ova stručnjakinja, zahtijeva više od same ljubavi, traži svakodnevnu posvećenost, spremnost na kompromis, ali i emocionalnu zrelost koja se gradi kroz učenje i lični razvoj.