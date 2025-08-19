Gotovo 4.000 medicinara u Hercegovini stupa u generalni štrajk

Nakon što tokom prethodnih šest mjeseci nisu uspjeli postići dogovor s predstavnicima Kantonalne vlade u vezi s potpisivanjem aneksa Kolektivnog ugovora, zdravstveni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, njih gotovo 4.000 će u ponedjeljak, 25. avgusta, s početkom u osam sati, stupiti u generalni štrajk.

Potvrdio je to za „Dnevni avaz“ Dalibor Vuković, predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika HNK, kazavši da su ispoštovali sve zakonske procedure prije stupanja u štrajk, koji su, uredno, najavili prije 10 dana. U međuvremenu, rekao nam je, od same najave štrajka nije bilo nikakvog pomaka, odnosno kontakta od nadležnih iz Vlade HNK, odnosno Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite na čijem je čelu dr. Milenko Bevanda.

- Svake sekunde ministar može pozvati predstavnike Reprezentativnog sindikata Sveučilišne kliničke bolnice (SKB) Mostar i, zapravo, zaustaviti štrajk. Sve je, ukratko, u ministrovim rukama. Što se nas tiče, nemamo namjeru odustati od našeg zahtjeva, a to je povećanje koeficijenata od 0,50 na isti način kako je to potpisano sa Sindikatom doktora medicine i stomatologije HNK - naglasio je Vuković.

Bevanda je, pak, izjavio da zdravstveni radnici nemaju pravo tražiti aneks, budući da njihov kolektivni ugovor vrijedi do 1. decembra ove godine.