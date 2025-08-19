Obilježena 30. godišnjica pogibije američkih diplomata i francuskog vojnika na Igmanu

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine danas je na Igmanu organizovalo prigodnu komemorativnu ceremoniju povodom 30. godišnjice pogibije američkih diplomata Džozefa Kruzela (Josepha Kruzela), Roberta Frajzera (Freisera), Semjuela Nelsona Drua (Samuela Nelsona Drewa) i francuskog vojnika Stefana Raula (Stephanea Raoulta), koji su 19. augusta 1995. tragično stradali na toj planini, na putu za Sarajevo radi mirovnih pregovora.

Ministar odbrane BiH Zukan Helez istakao je u svom obraćanju da nas ta tragedija od prije 30 godina podsjeća da su postojali ljudi koji su patnju i bol drugog čovjeka doživljavali kao svoju i koji su bili posvećeni da podare bolji život ljudima u ovoj zemlji.

Predanost miru

- Njihova žrtva nas obavezuje da se sjećamo, da cijenimo mir, da budemo bolji jedni prema drugima i da gradimo društvo u kojem se sukobi rješavaju riječima, a ne oružjem - naveo je Helez.

Vršilac dužnosti zamjenika šefa Misije SAD-a u BiH Mark Rosenšild (Mark Rosenshield) rekao je da obilježavanje stradanja tih hrabrih američkih i francuskih diplomata nije samo sjećanje na prošlost već i potvrda naše zajedničke predanosti miru i prosperitetu.

Dodao je da ostaju predani ostvarenju njihove vizije kako bi podržali put Bosne i Hercegovine prema miru i prosperitetu.

Otpravnik poslova Ambasade Francuske u BiH Stefan Mejkon (Stephane Maicon) poručio je da su predanost, hrabrost i požrtvovanost tih muškaraca svjedočili snagu ideala kojih su se držali, kao i bratstvu naših zemalja mobilisanih u službi Bosne i Hercegovine.

Naglasio je da današnje prisustvo na komemoraciji potvrđuje njihovu predanost da 30 godina kasnije i dalje neumorno rade za trajni mir i euroatlanske integracije BiH.

Odavanju počasti prisustvovali su i predstavnici NATO Štaba Sarajevo, EUFOR-a, Misije OSCE-a u BiH, parlamentarni vojni povjerenik BiH, članovi Zajedničkog povjerenstva za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH, vojnodiplomatski kor BiH, generalski kor Oružanih snaga BiH, predstavnici Vlade Kantona Sarajevo, Uprave Grada Sarajeva i ostalih institucija vlasti i međunarodnih institucija u BiH.

Igmanski put

Džozef Kruzel, Robert Frajzer i Nelson Dru, američke diplomate iz kabineta Ričarda Holbruka (Richarda Holbrookea), specijalnog izaslanika tadašnjeg predsjednika SAD Bila Klintona (Billa Clintona), i francuski vojnik Stefan Raul, tragično su izgubili život 19. augusta 1995. na igmanskom putu.

Diplomate su bile na putu za Sarajevo kako bi učestvovali u pregovorima, ali zbog činjenice da im nije mogla biti garantovano sigurno slijetanje na sarajevski aerodrom, oni su, zajedno sa Richardom Holbrookeom, helikopterom stigli iz Splita na planinu Igman odakle su krenuli ka Sarajevu.