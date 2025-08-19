Sin Sanina Muse fizički napao poznatog novinara Avdu Avdića ispred njegovog stana

U Sarajevu je sin Sanina Musa udario poznatog sarajevskog novinara Avdu Avdića ispred njegovog stana, saznaje portal "Avaza".
NOVI ATAK
Sve se dešava nekoliko dana nakon što je Avdo Avdić postavio u Jablanici pitanje pristalicama Sanina Muse zašto ne idu u Stolac
Napadnut novinar Avdo Avdić. Avaz
U Sarajevu je sin Sanina Musa udario poznatog sarajevskog novinara Avdu Avdića ispred njegovog stana, saznaje portal "Avaza".
Sve se dešavalo u Grbavičkoj ulici u Sarajevu.
Kako saznajemo, on ga je napao s leđa i udario u potiljak.
Sve se dešava nekoliko dana nakon što je Avdo Avdić postavio u Jablanici pitanje pristalicama Sanina Muse zašto ne idu u Stolac gdje su diskriminirani Bošnjaci.
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