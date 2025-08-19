Reagiranje JP Autocesta FBiH: Svi sigurnosni sistemi u tunelu Ivan bili u funkciji

Nakon požara u tunelu Ivan pojavile su se tvrdnje očevidaca da nisu postojali aparati i druga sredstva za gašenje požara, a JP Autocesta FBiH su uputili oštar demant.

Kažu da ovakva informacija dovodi građane u zabludu, da su objavljene informacije netačne i mogu nanijeti direktnu štetu ugledu preduzeća, mogu ugroziti povjerenje građana i izazovati nepotrebnu paniku među korisnicima autoceste.

Navode da su činjenice sljedeće:

Tunel Ivan, kao i svi ostali tuneli, opremljen je svim propisanim sistemima zaštite i sigurnosti u skladu s važećim zakonima i evropskim standardima. Konkretno:

1. Ručni aparati za gašenje požara (postavljeni na portalima tunela, u hidrantskim i SOS nišama);

2. Hidrantska mreža koja pokriva obje cijevi i portale tunela;

3. Sistemi detekcije dima i požara;

4. Video-nadzor i ventilacija;

5. Evakuacijski putevi i sigurnosna signalizacija;

6. Sistemi za gašenje pjenom i vodom u obje cijevi, smješteni u hidrantskim nišama;

7. Ostali sistemi u skladu s evropskim direktivama.

Svi navedeni sistemi bili su u funkciji i dostupni u trenutku nesreće, što potvrđuju nadležni izvještaji policije i interne službe sigurnosti JP Autoceste FBiH kao i video nadzor u tunelu Ivan.

Ako istražite informacije o sličnim incidentima u Evropi, vidjet ćete da je ovo jedan od rijetkih slučajeva u tunelima u kojem nije bilo niti jedne povrijeđene osobe, ni među korisnicima, ni među radnicima koji rade na održavanju i sigurnosti na autocesti.

Objavljivanjem neistina, portal Crna hronika:

- nanosi štetu ugledu i poslovanju JP Autoceste FBiH;

- dovodi građane u zabludu i izaziva osjećaj nesigurnosti;

- širi lažne vijesti koje mogu ugroziti javni red i sigurnost.