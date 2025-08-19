CIA procjenjuje: BiH ima 3,8 miliona stanovnika, 200 hiljada više nego 2013. godine

Prema podacima američke Centralne obavještajne agencije (CIA), Bosna i Hercegovina danas ima 3.798.671 stanovnika, što je oko 200 hiljada više nego 2013. godine kada je proveden posljednji popis.

Ove informacije objavljene su na zvaničnoj stranici CIA-e, u odjeljku "Svjetska knjiga činjenica", a posljednja revizija urađena je 13. augusta, u vrijeme administracije Donalda Trampa (Trump), koji je na čelo agencije imenovao Džona Ratklifa (John Ratcliffe).

Kako je CIA došla do ove procjene ostaje nejasno, jer prema demografskim analizama, od 2013. godine BiH je zbog političke nestabilnosti i teške ekonomske situacije napustilo više stotina hiljada ljudi. Stručnjaci zato smatraju da stvarni broj stanovnika danas ne prelazi 2,9 miliona.

Podaci CIA-e ne navode aktuelni nacionalni sastav stanovništva, već se pozivaju na popis iz 2013. godine: Bošnjaci 50,1 posto, Srbi 30,8 posto, a Hrvati 15,4 posto. Isti procenti korišteni su i za vjersku pripadnost – muslimansku, pravoslavnu i katoličku zajednicu.

Analitičari CIA-e dali su i zanimljive opaske o imenu Bosne i Hercegovine. Navode da je sjeverni dio zemlje ime dobio po rijeci Bosni, dok je „manji južni dio“ nazvan po „starosrpskoj riječi“ herceg, što znači vojvoda.

Kao nacionalni simbol naveden je zlatni ljiljan. CIA se osvrnula i na podatke o konzumaciji alkohola – prema procjenama iz 2019. godine, svaki stanovnik BiH u prosjeku godišnje popije 5,46 litara čistog alkohola kroz različita pića, pri čemu prednjači pivo.