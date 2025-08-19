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Tabaković o napadu na Avdu Avdića: Divljački napad na ulicama je nedopustiv, posebno prema ovakvim patriotama

Ako mu se babo ne ogradi od napada, onda su isti

Alija Tabaković. Fena

S. S.

19.8.2025

Predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS Alija Tabaković oglasio se na društvenim mrežama nakon što je sin Sanina Muse napao novinara Avdu Avdića ispred zgrade gdje živi u Sarajevu.

Tabaković kaže da je Avdić više uradio za BiH nego kompletna aktuelna vlast.

- Divljački napad na ulicama je nedopustiv, posebno prema ovakvim patriotama kao što je Avdo. Za Muse će od danas biti velika dobrodošlica kod Dodika i njegovih. Ako mu se babo ne ogradi od napada, onda su isti. Podrška za Avdu Avdića - kazao je Tabaković.

# ALIJA TABAKOVIĆ
# AVDO AVDIĆ
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