Tabaković o napadu na Avdu Avdića: Divljački napad na ulicama je nedopustiv, posebno prema ovakvim patriotama

Predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS Alija Tabaković oglasio se na društvenim mrežama nakon što je sin Sanina Muse napao novinara Avdu Avdića ispred zgrade gdje živi u Sarajevu.

Tabaković kaže da je Avdić više uradio za BiH nego kompletna aktuelna vlast.

- Divljački napad na ulicama je nedopustiv, posebno prema ovakvim patriotama kao što je Avdo. Za Muse će od danas biti velika dobrodošlica kod Dodika i njegovih. Ako mu se babo ne ogradi od napada, onda su isti. Podrška za Avdu Avdića - kazao je Tabaković.