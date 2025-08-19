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REAKCIJE

Naša stranka povodom napada na Avdu Avdića: Napad na novinare je napad na temelje ljudskih prava i sloboda u BiH

Samo brza i odlučna reakcija institucija može poslati jasnu poruku da je ovakvo ponašanje nedopustivo, poručili su

Avdo Avdić: Napadnut na Grbavici. Anadolija

M. Až.

19.8.2025

U Sarajevu je sin Sanina Muse udario poznatog sarajevskog novinara Avdu Avdića ispred njegovog stana.

Povodom incidenta oglasila se Naša stranka, koja je osudila napad i zatražila odlučnu reakciju institucija:

- Najoštrije osuđujemo fizički napad na novinara Avdu Avdića. Od agencija za provođenje zakona, prije svega policije, očekujemo ekspresnu reakciju. Samo brza i odlučna reakcija institucija može poslati jasnu poruku da je ovakvo ponašanje nedopustivo i da će uvijek biti sankcionisano.

Nivo demokratije u jednom društvu najbolje se ogleda kroz odnos prema novinarima i medijima. Napad na novinara nije samo napad na njega lično, nego i na temelje ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini. Zato još jednom jasno poručujemo: fizički napadi na novinare su neprihvatljivi i moraju biti strogo kažnjeni.

Ovo nije prvi slučaj fizičkog nasilja nad novinarima ove godine. Ranije je zabilježen slučaj u Brčkom, kada su napadnuti novinarka i fotoreporter Centra za istraživačko novinarstvo. Tužilaštvo Distrikta Brčko relativno brzo je reagovalo i podiglo optužnicu, koju je nadležni sud potvrdio. To je mala satisfakcija za napadnute novinare, a isti rasplet očekujemo i u ovom slučaju.

# NAPAD
# GRBAVICA
# AVDO AVDIĆ
# NAŠA STRANKA
# SARAJEVO
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