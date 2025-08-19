Uhapšen Abdulaziz Musa, sin Sanina Muse, koji je fizički napao novinara Avdu Avdića

Po nalogu dežurnog tužioca, pripadnici MUP-a KS lišili su slobode Abdulaziza Musu zbog krivičnog djela nanošenje povreda iz mržnje novinaru Avdi Avdiću. Osumnjičeni je na kriminalističkoj obradi u MUP-u KS, nakon koje će biti predat u nadležnost KTKS.

Ovu informaciju potvrdila je za portal "Avaza" Azra Bavčić, glasnogovornica Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Podsjetimo, danas je Abdulaziz Musa sin radikala Sanina Muse fizički napao poznatog novinara Avdu Avdića.

Avdić je u policiji i daje izjavu na okolnosti ovog fizičkog napada koji je doživio.