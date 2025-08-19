Porodilje u Bihaću dobile pravo na pratnju tokom poroda

Porodilje koje odluče roditi u Kantonalnoj bolnici u Bihaću od sada mogu imati osobu od povjerenja uz sebe tokom porođaja.

Ovu praksu menadžment bolnice uvodi u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i Federalnog ministarstva zdravstva, s ciljem jačanja emocionalne, psihičke i fizičke podrške porodiljama.

Potrebna dokumentacija

Kako su naveli iz bolnice, objavljena je sva potrebna dokumentacija kako bi žene bile upoznate sa svojim pravima i obavezama. Da bi zahtjev bio prihvaćen, porodilja podnosi pisani zahtjev i potpisuje izjavu o odgovornosti i ponašanju u prostoriji za porođaje.

-Osoba koja je odabrana za pratnju, muž ili osoba od povjerenja po izboru porodilje, mora imati važeću sanitarnu knjižicu, dok se i porodilja i pratnja obavezno upućuju na edukaciju koja se organizira svake srijede u 12.00 sati na Odjelu za ginekologiju i akušerstvo - istakli su u Kantonalnoj bolnici u Bihaću.

Incijativa nevladine organizacije

Pratnja može biti partner, član porodice ili bilo koja druga osoba uz koju se trudnica osjeća sigurno. Time je realizirana inicijativa nevladine organizacije „Glas žene“ iz Bihaća, koja je zagovarala uvođenje ove mogućnosti.

Iako odluku pozdravljaju, iz ovog udruženja ističu da ona nije bez nedostataka.

– Ovo je značajan korak i mnogo će značiti trudnicama kada znaju da nisu same. Međutim, uslov da pratnja mora sjediti u strogo određenom prostoru i ne ometati rad osoblja može obesmisliti cijelu ideju. Ako pratnja sjedi u ćošku i samo posmatra, tada ona nije podrška – rekla je Neira Raković iz pomenutog udruženja.

Ona je dodala da je sporno i što prisustvo pratnje nije dozvoljeno prilikom carskog reza ili u slučaju komplikacija, što ostavlja prostor za različita tumačenja.

Inicijativa za uvođenje pratnje tokom poroda u Kantonalnoj bolnici u Bihaću, pokrenuta je nakon smrti mlade porodilje Azre Bećirspahić i njene bebe, što je izazvalo veliku zabrinutost javnosti i zahtjeve da se uslovi poroda unaprijede.