Video / Avdo Avdić za "Avaz" nakon što ga je fizički napao sin Sanina Muse: Udario me u potiljak!

Poznati novinar i urednik portala Istraga.ba Avdo Avdić dao je izjavu u prostorijama MUP-a KS nakon što je na njega fizički nasrnuo Abdulaziz Musa, sin Sanina Muse.

Nakon toga se obratio medijima, gdje je kazao da se praktički sve desilo pred zgradom u kojom živi.

- Pitao me je jesam li novinar Avdo Avdić, rekao sam da jesam. Pitao me zašto sam pisao u njegovom ocu, odgovorio sam da radim svoj posao, prošao sam neki metar do dva, a on me udario u predjelu glave, po potiljku. Rukom me udario, ne znam da li je bila otvorena ili zatvorena šaka, jer nisam vidio. Pokušao me privući uz sebe, odgurnuo sam ga i onda upalio telefon da snimim šta se dešava, da bi imao dokaz. Kasnije su se pojavili neki ljudi koji su mogli sve ovo posvjedočiti - kazao je Avdić.

Ističe da je očigledan motiv napad na novinara te dodao da on nije danas jedina žrtva uhapšenog Muse.

- On je u svojoj firmi iz istog razloga napao čovjeka, koji je pitao zašto je Sanin Musa htio da ide u Široki Brijeg. Sreo sam se slučajno s tim čovjekom ovdje u Policijskoj stanici - istakao je Avdić.

Podsjećamo, Abdulaziz Musa je uhapšen nakon napada.

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