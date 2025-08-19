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REAKCIJA

DF: Posebno zabrinjava to što je napad na Avdića izvršen nakon niza prijetnji iz kriminalnih i političkih miljea

Smatramo da je upravo nekažnjivost onih koji su ranije upućivali prijetnje po Avdićevu sigurnost i integritet otvorila vrata fizičkom napadu

Avdo Avdić. A. Ovčina / Avaz

S. S.

19.8.2025

Demokratska fronta najoštrije osuđuje fizički napad na novinara Avdu Avdića, te poziva nadležne institucije da primjereno i u skladu sa zakonom sankcioniraju počinitelja napada ali i njegove eventualne podstrekače.

- Posebno zabrinjava činjenica da je napad na Avdića izvršen nakon niza prijetnji koje su u bliskoj prošlosti dolazile iz različitih kriminalnih i političkih miljea na račun ovog novinara.

Smatramo da je upravo nekažnjivost onih koji su ranije upućivali prijetnje po Avdićevu sigurnost i integritet otvorila vrata fizičkom napadu. Zato pozivamo nadležno Tužilaštvo da zatraži primjerenu sankciju za počinitelja napada kako bi se svi oni koji se usuđuju napadati novinare odvratili od takvih pokušaja - naglasio je Avdić.

# AVDO AVDIĆ
# DF
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