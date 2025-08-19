Bećirović osudio napad na Avdu Avdića: "Nijedan oblik nasilja nad novinarima ne smije biti tolerisan"

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović oštro je osudio fizički napad na novinara Avdu Avdića.

- Najoštrije osuđujem fizički napad na novinara Avdu Avdića. Ovo nije samo nedopustivi čin ugrožavanja sigurnosti jednog čovjeka, nego i udar na osnovne demokratske vrijednosti, na slobodu medija i pravo javnosti da bude istinito i pravovremeno informirana. Svi nasilnici koji ugrožavaju sigurnost novinara i njihovih porodica moraju biti najoštrije sankcionirani. Također, nasilnici moraju znati da demokratska Bosna i Hercegovina nikada neće pokleknuti pred nasiljem - kazao je Bećirović.

On je naglasio da novinarima u BiH mora biti osigurano okruženje u kojem mogu slobodno i otvoreno, bez ikakvih pritisaka i prijetnji, obavljati svoj posao.

- Slobodni i nezavisni mediji predstavljaju jedan od temelja demokratskog društva, a svaki pokušaj zastrašivanja ili ugrožavanja sigurnosti novinara je neprihvatljiv - dodao je.

- Novinari moraju imati pravo da slobodno i neometano obavljaju svoj posao, bez straha od fizičkih napada, prijetnji ili ucjena. Nezavisni mediji su esencijalni dio pravne države, a pravo građana da budu tačno, istinito, pravovremeno i relevantno informirani je zagarantirano Ustavom BiH, kao i brojnim međunarodnim konvencijama. Bez sigurnosti novinara nema ni slobodnog društva. Kao član Predsjedništva BiH, nastavit ću insistirati na zaštiti novinara i svih medijskih radnika, jer zaštita njihovog dostojanstva i sigurnosti jeste i zaštita interesa svih građana naše zemlje - zaključio je Bećirović.