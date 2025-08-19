Sanin Musa se oglasio povodom napada njegovog sina na Avdu Avdića: On mora sam snositi odgovornost za svoje postupke

Sanin Musa oglasio se povodom fizičkog napada njegovog sina na novinara Avdu Avdića. U saopćenju je naglasio da je duboko pogođen kao roditelj, ali da nasilje nad medijskim radnicima ne može biti opravdano, bez obzira na okolnosti.

- Osuđujem fizički napad mog sina na novinara Avdu Avdića! Teško mi je kao ocu da sve ovo doživim. Izričito se ograđujem od svakog oblika nasilja - posebno protiv novinarki i novinara koji rade svoj posao.

To što se ja sa njihovim načinom rada često ne slažem, ne daje pravo nikome da fizički nasrće na novinare, makar i o meni lažno i neprofesionalno izvještavali.

Fizičke napade na medijske radnike zbog njihovog novinarskog djelovanja smatram napadom na slobodu medija - i to ne mogu ni na koji način opravdati. Moj sin mora sam snositi odgovornost za svoje postupke. Iako mi je teško kao ocu, sa sinom već izvjesno vrijeme nisam u kontaktu, i bio sam na korak od toga da ga se javno odreknem! To iz razloga njegovog načina života koji je odabrao, s kojim se ne slažem i koji je izdaja mojih postulata kojim sam svoju djecu podučavao i podučavam, onoga što sam želio da budu, a to je pokorni Allahu, grijeha se klone i budu na usluzi Vjeri, Narodu i Državi - poručio je.

Podsjećamo, samo nekoliko dana prije nasilja njegovog sina Abdulaziza, Sanin je javno etiketirao novinara Avdu Avdića, a i sam sin je rekao Avdiću da to radi zbog teksta Avdića.