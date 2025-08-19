SDA osudila napad na Avdu Avdića i pritiske na Natašu Miljanović-Zubac

Stranka demokratske akcije (SDA) najoštrije je osudila današnji napad na novinara Avdu Avdića u Sarajevu, ističući da takav čin predstavlja direktan udar na slobodu medija, pravo građana na informiranje i osnovne demokratske vrijednosti.

- Svaki napad na novinare je napad na slobodu govora, a odgovorni moraju hitno biti identificirani i učinkovito sankcionisani - saopćeno je iz SDA.

Stranka je izrazila i duboku zabrinutost zbog pritisaka kojima je izložena novinarka Nataša Miljanović Zubac od strane pravosudnih institucija, upozorivši da nasilje nad istinom koje se vrši u ime države predstavlja posebnu opasnost.

- Umjesto da procesuiraju one koji se bave kriminalom i korupcijom, pojedini dijelovi pravosuđa, nažalost, vrše represiju nad onima koji o tim pojavama izvještavaju, štiteći na taj način odgovorne za krivična djela - navodi se u saopćenju.

SDA je pozvala nadležne institucije da bez odlaganja osiguraju zaštitu novinara i slobode medija, da procesuiraju napadače i prekinu praksu targetiranja onih koji javno otkrivaju kriminalne radnje.