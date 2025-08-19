BH Novinari: Zahtijevamo hitnu istragu napada na Avdu Avdića i kažnjavanje napadača

Upravni odbor Udruženja/udruge BH Novinari i Linija za pomoć novinarima oglasili su se saopćenjem gdje najoštrije osuđuju fizički napad na Avdu Avdića, urednika portala Istraga, te zahtijevaju hitnu istragu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) i sankcioniranje napadača.

Saopćenje prenosimo u cijelosti:

- Napad se desio danas u popodnevnim satima u naselju Grbavica u Sarajevu, kada je nepoznati mladić prišao Avdiću sa leđa, snažno ga udario i zaprijetio da će mu „polomiti noge“. Odmah nakon napada, novinar je počeo snimati napadača, a on je nastavio sa verbalnim uvredama i zapitao Avdića „je li ti bilo malo“, „hoćeš li još“, misleći na udarce. Istovremeno, putem društvenih mreža su se počele širiti mrzilačke poruke i etiketiranje Avdića kao „izdajnika“. Na jednom od Facebook profila je decidno napisano: „Treba avdu ubiti, jer izdajnika samo treba roknuti, nema milosti prema izdajniku“ .

Prema informacijama kojima raspolažu BH Novinari, Avdića je fizički napao Abdulaziz Musa, sin profesora Sanina Muse, nekada pripadnika selefijske zajednice u Bosni i Hercegovini, a sada lidera pokreta „Vjera Narod Država“. Sanin Musa je u BiH poznat po vjerskom radikalizmu i napadima na neistomišljenike, a nedavno je pokušao održati muslimanski vjerski obred u Širokom Brijegu, većinski katoličoj sredini, ali ga je policija spriječila u tome.

U izjavi za BH Novinare Avdo Avdić je potvrdio da je mogući motiv napada njegovo kritičko pisanje o postupcima i izjavama Sanina Muse, kao i autorski komentari na nedavni Musin pokušaj da, održavanjem muslimanskog obreda u Širokom Brijegu, izazove sukobe muslimana i katolika u tom gradu.

Upravni odbor BH Novinara još jednom naglašava kako je svaki oblik nasilja – verbalnog i fizičkog, neprihvaljiv u demokratskom društvu!

Posebno je zabrinjavajuće učestalo, brutalno i kontinuirano nasilje prema novinaru i uredniku Avdi Avdiću, koji je često žrtva napada i prijetnji ne samo osoba iz kriminalnog miljea ili radikalnih grupa, već i visokopozicioniranih zvaničnika i političara. I ova, današnja eskalacija nasilja prema Avdiću posljedica je nekažnjivosti prethodnih napada i prijetnji, kao i neefikasnog postupanja institucija nadženih za istragu i procesuiranje osoba koje stoje iza nasilja.

Uz punu podršku i solidarnost sa Avdom Avdićem, BH Novinari i pravni tim Linije za pomoć novinarima pozivaju policiju na profesionalnu i hitnu istragu ovog incidenta, saslušanje napadača Abdulaziza Muse, kao i svih drugih osoba koje na svojim profilima na društvenim mrežama šire mržnju i pozivaju na ubisto novinara. Također, zahtijevamo pojačane sigurnosne mjere i stalnu policijsku pratnju ovog novinara, s obzirom na realne rizike po njegov život i život njegove porodice - navodi se u saopćenju.

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