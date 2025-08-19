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Hurtić osudio napad na Avdu Avdića: Krajnje vrijeme da se novinari zaštite putem izmjena zakona

Bosna i Hercegovina je demokratska država, poručio je Hurtić

Hurtić: Osudio napad na Avdića. Fena

A. O.

19.8.2025

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine BiH Sevlid Hurtić najoštrije je osudio fizički napad na novinara Avdu Avdića.

Kako je naveo, Bosna i Hercegovina je demokratska država u kojoj su novinarska prava i medijske slobode garantirani odredbama Evropske konvencije o zaštiti osnovnih ljudskih prava i temeljnih sloboda.

- U moderno uređenom društvu kakvo je i bosanskohercegovačko mediji neformalno predstavljaju četvrti stub vlasti i bilo kakav čin zastrašivanja, napada ili onemogućavanja novinara u vršenju njihove dužnosti ili izražavanju stavova direktno je ugrožavanje demokratskih vrijednosti – naveo je ministar u objavi na Facebooku.

Objava ministra Hurtića. Screenshot

Apelovao je na nadležne institucije da što prije rasvijetle ovaj događaj i u skladu sa zakonskim propisima procesuiraju napadača na Avdu Avdića.

- Kao ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH još jednom upućujem javni apel nadležnim entitetskim parlamentima da je krajnje vrijeme da se novinari zaštite putem izmjena zakona kojima će se napad na novinara tretirati napadom na službeno lice u vršenju dužnosti – zaključio je ministar.

# AVDO AVDIĆ
# SEVLID HURTIĆ
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