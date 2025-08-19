Hurtić osudio napad na Avdu Avdića: Krajnje vrijeme da se novinari zaštite putem izmjena zakona

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine BiH Sevlid Hurtić najoštrije je osudio fizički napad na novinara Avdu Avdića.

Kako je naveo, Bosna i Hercegovina je demokratska država u kojoj su novinarska prava i medijske slobode garantirani odredbama Evropske konvencije o zaštiti osnovnih ljudskih prava i temeljnih sloboda.

- U moderno uređenom društvu kakvo je i bosanskohercegovačko mediji neformalno predstavljaju četvrti stub vlasti i bilo kakav čin zastrašivanja, napada ili onemogućavanja novinara u vršenju njihove dužnosti ili izražavanju stavova direktno je ugrožavanje demokratskih vrijednosti – naveo je ministar u objavi na Facebooku.