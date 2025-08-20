Hasan Kikić: 120. godišnjica rođenja bh. književnika i patriote

Na današnji dan 1905. godine, u Gradačcu je rođen Hasan Kikić, bh. književnik i revolucionar. Kikićev život bio je ispunjen velikim stvaralačkim naporom, produktivnog književnog stvaraoca na strani socijalno obespravljenih i potlačenih. Svirao je i violinu dok je, po završetku osnovne škole u Gradačcu, pohađao Učiteljsku školu u Derventi, koju je završio i maturirao u Zagrebu. Nakon završene škole Hasan se zaposlio kao učitelj, prvo u Hajdarevićima kod Zavidovića, a potom u Rogatici i Ustiprači. U Rogatici je upoznao kolegicu Anku Jovanović u koju se zaljubio i ubrzo su se vjenčali, u avgustu 1932. godine. Zbog velikih problema usljed protivljenja tom braku njegove, ali i Ankine porodice, sa suprugom je odlučio da žive na neutralnom terenu i odselio se u Hrvatsku. Prvo je kao učitelj radio u Gornjem Sjeničaku kraj Vrginmosta, a potom u Pisarevini, gdje je Anka bila učiteljica, a Hasan direktor škole. Godine 1937., sa Skenderom Kulenovićem i Safetom Krupićem u Zagrebu je pokrenuo muslimanski časopis “Putokaz”. U februaru 1942., na početku Drugog svjetskog rata, odlazi u partizane i kao komesar bataljona gine tri mjeseca kasnije. Naime, četnici su ga mučki ubili u zasjedi, na Čemernici 6. maja 1942. godine. Svoje književno djelo, kao i život u cjelini posvetio je siromašnom i napaćenom bosanskom čovjeku, iz čijih je redova i sam ponikao. Najbolja Kikićeva djela su "Provincija u pozadini" (1935), "Ho-ruk" (1936) i "Bukve" (1938).

Aleksander Glovacki - Boleslav Prus . Wikipedia.org Aleksander Glovacki - Boleslav Prus . Wikipedia.org

Rođen poljski pisac Aleksander Glovacki 1847. - Rođen poljski pisac Aleksander Glovacki, poznat kao Boleslav Prus, najznačajniji poljski realista. U djelima je pisao o borbi Poljaka protiv germanizacije, a u listu "Kurijer varšavski" objavljivao vrlo čitane hronike. Djela: romani "Lutka", "Val se vraća", "Mrtva straža", "Emancipovana žena", "Faraon", zbirke pripovijedaka "Stanar potkrovlja", "Jakubov san", "Balska haljina", "Prokleta sreća", "Sitnice", "Večernje pripovijetke". 1849. - Francuski historičar Ernest Deni (Denis), osnivač Slavenskog instituta u Parizu, profesor na Sorboni u Parizu, koji je izučavao historiju Slavena. Pokrenuo je časopise "L nasion tekje" i "L mond Slave". Djela: "Od Vardara do Soče", "O počecima feudalizma kod Čeha", "Kraj češke nezavisnosti". 1854. - Umro njemački filozof Fridrih Vilhelm Šeling (Friedrich Wilhelm Schelling), jedan od tvoraca njemačkog idealizma. Djela: "Ideje za filozofiju prirode", "O svjetskoj duši", "Prvi nacrt sistema prirodne filozofije", "Transcendentalni idealizam", "Predavanja o filozofiji umjetnosti", "Izlaganje mog sistema filozofije", "Bruno ili o prirodnom i božanskom principu stvari", "Filozofija i religija", "Istraživanje suštine ljudske slobode", "Filozofija mitologije". 1877. - Rođen srbijanski književni kritičar i historičar književnosti Jovan Skerlić, profesor Beogradskog univerziteta, najutjecajniji kritičar svog vremena. Djela: rasprave i studije "Pogled na današnju francusku književnost", "Uništenje estetike i demokratizacija umetnosti", "Francuski romantičari i srpska narodna poezija", "Omladina i njena književnost", "Jakov Ignjatović", kraće studije, kritike i prikazi sakupljeni u devet tomova pod naslovom "Pisci i knjige"… 1901. - Italijanski pisac Salvatore Kvazimodo (Quasimodo), pjesnik usamljenosti i prolaznosti stvari, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1959., rođen je na današnji dan. Djela: zbirke pjesama "Vode i zemlje", "Dati i imati", "Miris eukaliptusa", "A večer je tu", "Život nije san", "Utopljena oboa", "Pravo i lažno zeleno", "Nedostižna zemlja", esej "Pjesnik i političar". 1943. - Rođen Dragan Nikolić, jedan od najboljih i najpoznatijih srbijanskih i regionalnih glumaca. Proslavio se filmovima "Otpisani" i "Povratak otpisanih". Filmsku karijeru počeo je s filmom “Kad budem mrtav i beo” reditelja Živojina Pavlovića iz 1967., a nakon toga snimio je više od 120 filmova i TV serija. Bio je u braku s također slavnom glumicom Milenom Dravić. 1951. - Rođena Nura Bazdulj-Hubijar, bosanskohercegovačka književnica i doktorica. Nakon završenog studija medicine, 1975. godine u Sarajevu, odselila se u Travnik, gdje i danas živi. Do sada je objavila niz romana, pjesama i drama. Njena djela prevođena su na njemački, norveški i nizozemski jezik , a jedan od njenih romana 1996. snimljen je u tehnici za slijepe osobe. Drama “Braća" izvedena je premijerno u Zenici 1998. Tekstovi Nure Bazdulj-Hubijar uvršteni su u čitanke, a roman "Ruža" u lektiru.

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