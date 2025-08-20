U toku radovi na dionici autoputa Podlugovi - Sarajevo, na graničnim prijelazima nema većih gužvi

Putevi u Bosni i Hercegovini jutros su prohodni bez značajnih smetnji ili otežanog saobraćaja. Očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama i na graničnim prelazima u poslijepodnevnim satima, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Zbog postavljanja završnog sloja asfalta, danas do 15 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Babin do-Šabići. Radovi su aktuelni na dionici autoceste A1 Podlugovi - Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor (Mirci), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Vrhpolje-Ključ i Bijeljina-Šepak (u Janji).

- Podsjećamo da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase. Na graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali trenutna zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone - navode iz BIHAMK-a.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).