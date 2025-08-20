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LJUBUŠAK

Sjećate li se Hercegovca koji je nosio križ za mir, pronašao je ljubav svog života: Kada je bilo najteže, Bog je poslao nju

Mislio sam da će mi pomoći nositi križ oko 500 metara i to bi bilo dovoljno, ona je uzela križ na svoja ramena i iznijela sedam kilometara, rekao je

Josip Jelinić pronašao ljubav svog života. Instagram

S. S.

20.8.2025

Mladi hodočasnik iz Ljubuškog, Josip Jelinić, koji je bosanskohercegovačkoj javnosti postao poznat po svojoj misiji mira u kojoj je kroz Bosnu i Hercegovinu i njene gradove nosio drveni križ, pronašao je ljubav svog života.

Mladi Ljubušak se odlučio na ovaj potez u vremenu kada BiH prolazi kroz najveću krizu od kraja rata 1995. godine, kako bi ukazao na važnost tolerancije, mira i suživota naroda u BiH.

Svoje pratitelje na Instagramu, obavijestio je da je na putu hodočašća upoznao ljubav svog života.

– U 33. godini otišao sam na Križni put kroz Bosnu i Hercegovinu koji je trajao 45 dana. 33. dan Križnog puta Bog me poslao u jedno predivno mjesto u Bosni i Hercegovini, gdje sam upoznao ženu svoga života. Prilikom hoda s ljudima uslijedila je jedna ozbiljna uzbrdica. Jedna cura prišla je i rekla: ‘Mogu li ja nositi križ?’ Vidio sam da je uzbrdica, znao sam da će joj biti teško, ali rekao sam: ‘Može!’ Kada je bilo najteže, Bog je poslao nju, pazite ovo: "da mi pomogne nositi križ". Mislio sam da će mi pomoći nositi križ oko 500 metara i to bi bilo dovoljno. Ona je uzela križ na svoja ramena i iznijela 7 kilometara. Sama. Tiho, dostojanstveno, mirno – poručio je Josip u svojoj objavi.

Ističe da kada je vidio, uočio je da je predivna, ali kada je vidio koliko može nositi križ, tu ga osvojila.

- Pomislio sam u sebi: Ova žena voli nositi križ. Kad "zagusti" u životu, a bit će poteškoća, ona neće pobjeći, nego će ostati uz Isusa i uz mene. Moj put očito je bio takav da sam morao prohodati cijelu zemlju i sačekati 33 godine da mi Bog pošalje pravu osobu u život. Svaka priča je posebna na svoj način, ali ono što ćeš možda ponekad trebati, a to je – malo sačekati – poručio je Josip.

Podsjećamo, na svom hodočašću, Josip je susreo mnoge ljude različitih konfesija i vjeroispovjesti, što je dodatno promovisalo poruku koju je želio poslati. Tada, izjavio je da: “Volio bih ovaj križni put prikazati za pomirenje naroda u Bosni i Hercegovini, da oprostimo jedni drugima, da nemamo više predrasuda i maski na licu, nego da iskreno i otvorena srca ljubimo jedni druge”.

# LJUBUŠKI
# JOSIP JELINIĆ
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