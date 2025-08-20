Sjećate li se Hercegovca koji je nosio križ za mir, pronašao je ljubav svog života: Kada je bilo najteže, Bog je poslao nju

Mladi Ljubušak se odlučio na ovaj potez u vremenu kada BiH prolazi kroz najveću krizu od kraja rata 1995. godine, kako bi ukazao na važnost tolerancije, mira i suživota naroda u BiH.

Mladi hodočasnik iz Ljubuškog, Josip Jelinić, koji je bosanskohercegovačkoj javnosti postao poznat po svojoj misiji mira u kojoj je kroz Bosnu i Hercegovinu i njene gradove nosio drveni križ, pronašao je ljubav svog života.

– U 33. godini otišao sam na Križni put kroz Bosnu i Hercegovinu koji je trajao 45 dana. 33. dan Križnog puta Bog me poslao u jedno predivno mjesto u Bosni i Hercegovini, gdje sam upoznao ženu svoga života. Prilikom hoda s ljudima uslijedila je jedna ozbiljna uzbrdica. Jedna cura prišla je i rekla: ‘Mogu li ja nositi križ?’ Vidio sam da je uzbrdica, znao sam da će joj biti teško, ali rekao sam: ‘Može!’ Kada je bilo najteže, Bog je poslao nju, pazite ovo: "da mi pomogne nositi križ". Mislio sam da će mi pomoći nositi križ oko 500 metara i to bi bilo dovoljno. Ona je uzela križ na svoja ramena i iznijela 7 kilometara. Sama. Tiho, dostojanstveno, mirno – poručio je Josip u svojoj objavi.

Ističe da kada je vidio, uočio je da je predivna, ali kada je vidio koliko može nositi križ, tu ga osvojila.

- Pomislio sam u sebi: Ova žena voli nositi križ. Kad "zagusti" u životu, a bit će poteškoća, ona neće pobjeći, nego će ostati uz Isusa i uz mene. Moj put očito je bio takav da sam morao prohodati cijelu zemlju i sačekati 33 godine da mi Bog pošalje pravu osobu u život. Svaka priča je posebna na svoj način, ali ono što ćeš možda ponekad trebati, a to je – malo sačekati – poručio je Josip.

Podsjećamo, na svom hodočašću, Josip je susreo mnoge ljude različitih konfesija i vjeroispovjesti, što je dodatno promovisalo poruku koju je želio poslati. Tada, izjavio je da: “Volio bih ovaj križni put prikazati za pomirenje naroda u Bosni i Hercegovini, da oprostimo jedni drugima, da nemamo više predrasuda i maski na licu, nego da iskreno i otvorena srca ljubimo jedni druge”.