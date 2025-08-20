IDDEEA zahvaljuje Bećiroviću i Komšiću: Po prvi put obezbijeđena sredstva za optičku infrastrukturu

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA BiH) pozdravlja odluku Predsjedništva Bosne i Hercegovine o usvajanju Prijedloga zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu.

Ovo je rijetka situacija da su u budžetu prepoznate stvarne potrebe IDDEEA i da su odobrena sredstva koja omogućavaju iskorak u jednom od najvažnijih strateških pravaca, a to je uspostavljanje optičke infrastrukture za razmjenu podataka među institucijama BiH.

IDDEEA je institucija nadležna za kompletnu razmjenu podataka između svih institucija države Bosne i Hercegovine, a da do sada ni jedna od njih nije direktno doprinosila održavanju sistema, iako ga svakodnevno koriste.

Odobrenim sredstvima konačno se otvara mogućnost da se proces prenosa podataka počne prebacivati s radio-relejnih sistema na optičke veze, što predstavlja neuporedivi tehnički i sigurnosni napredak za cijelu državu. Time će se značajno povećati stabilnost, brzina i sigurnost razmjene podataka između institucija BiH, što je direktna korist za sve građane.

Također, IDDEEA će iz ovog budžeta osigurati i nabavku dodatnih licenci za biometrijske provjere, čime će se spriječiti kolaps kompletnog sistema izdavanja ličnih dokumenata za građane Bosne i Hercegovine. Ovim je otklonjena jedna od najvećih prijetnji funkcionisanju državne administracije i sigurnosti procesa izdavanja pasoša, ličnih karata i drugih dokumenata.

IDDEEA se posebno zahvaljuje članovima Predsjedništva BiH Denisu Bećiroviću i Željku Komšiću, koji su svojim angažmanom i prijedlogom omogućili da se prepoznaju potrebe Agencije i zaštite interesi države. Njihova podrška predstavlja jasan primjer državničkog djelovanja i odgovornosti prema institucijama i građanima Bosne i Hercegovine.

Agencija će, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i dodijeljenim sredstvima, odmah po finalnom usvajanju pristupiti realizaciji planiranih projekata kako bi što prije bili vidljivi konkretni rezultati u unapređenju državne infrastrukture i sigurnosti, saopćeno je iz IDDEEA-e BiH.