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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Turisti iz Izraela, koji su ostali bez pasoša, sinoć napustili BiH i otputovali za Tel Aviv

Izraelski turisti spletom nesretnih okolnosti ostali su bez pasoša, koji su završili u kanti za smeće

Turisti iz Izraela sinoć napustili BiH. Avaz - Fena

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

20.8.2025

Grupa od 48 turista iz Izraela, koja je ostala bez putnih isprava, sinoć je napustila BiH i otputovala za Tel Aviv, potvrđeno je iz Službe za poslove sa strancima BiH za "Avaz".

- Nove putne isprave za navedena lica izdate su od strane Ambasade Izraela u Beogradu, čime im je omogućeno nesmetano putovanje. Služba za poslove sa strancima, u okviru svojih nadležnosti, nastavlja pružati podršku stranim državljanima koji borave na teritoriji BiH, osiguravajući poštovanje zakonskih propisa i međunarodnih standarda – navodi se u informaciji iz SPS BIH.

Podsjetimo, izraelski turisti spletom nesretnih okolnosti ostali su bez pasoša, koji su završili u kanti za smeće. Zbog toga je njihov boravak u Sarajevu trajao par dana duže, ali je uprava hotela preuzela neplanirane troškove.

# TURISTI
# IZRAEL
# BIH
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