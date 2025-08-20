Porodica poginule Ajle Nuhanović uplatila 320 KM u humanitarne svrhe, koje je rahmetli Ajla ranije uplatila za odmor na moru

Ajla Nuhanović koja je poginula u saobraćajnoj nesreći u Živinicama kada je na nju u pijanom stanju Passatom naletio Vejsil Halilović, kobne noći je krenula na more.

Ranije je turističkoj agenciji uplatila 320 KM za odmor. Sada je njena porodica odlučila tih 320 KM uplatiti u humanitarne svrhe.

- Na stotine i hiljade donatora sam upoznao, dočekao i zaista dosta njih je ostavilo emotivni trag ali danas...

Na vratima udruženja pojavila se djevojka od nekih 20 godina, pozdravila i naglasila da ima donaciju.