Porodica poginule Ajle Nuhanović uplatila 320 KM u humanitarne svrhe, koje je rahmetli Ajla ranije uplatila za odmor na moru

Ajla Nuhanović koja je poginula u saobraćajnoj nesreći u Živinicama kada je na nju u pijanom stanju Passatom naletio Vejsil Halilović, kobne noći je krenula na more.
Ranije je turističkoj agenciji uplatila 320 KM za odmor. Sada je njena porodica odlučila tih 320 KM uplatiti u humanitarne svrhe.
- Na stotine i hiljade donatora sam upoznao, dočekao i zaista dosta njih je ostavilo emotivni trag ali danas...
Na vratima udruženja pojavila se djevojka od nekih 20 godina, pozdravila i naglasila da ima donaciju.
Dok uzimam olovku i blok da upišem, djevojka počinje da priča "donacija je od porodice Ajle Nuhanović". Novac u iznosu od 320 KM je od agencije gdje je rahmetli Ajla uplatila za more ali eto nakon povratka novca njena porodica je odlučila uplatiti u humanitarne akcije".
Iz ruke olovka sama ispada, u grlu knedla da se progutati ne može dok gledam djevojku i zadržavam suzu u oku. Još mi reče da joj je najbolja drugarica bila, pozdravi i ode.
I hvala joj, jer suzu u oku ne bih mogao više zadržati.
Da Allah nagradi našu rahmetli Ajlu Dženetom, njenoj porodici podari sabur i snagu. A Vas sve molim da jednu Fatihu proučite za dušu rahmetli Ajle.
Jednom Hunjer uvijek Hunjer - objavio je humanitarac Živinički hunjer.