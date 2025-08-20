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Porodica poginule Ajle Nuhanović uplatila 320 KM u humanitarne svrhe, koje je rahmetli Ajla ranije uplatila za odmor na moru

Iz ruke olovka sama ispada, u grlu knedla da se progutati ne može dok gledam djevojku i zadržavam suzu u oku

Porodica stradale Ajle Nuhanović uplatila 320 KM u humanitarne svrhe. Avaz

E. T.

20.8.2025

Ajla Nuhanović koja je poginula u saobraćajnoj nesreći u Živinicama kada je na nju u pijanom stanju Passatom naletio Vejsil Halilović, kobne noći je krenula na more. 

Ranije je turističkoj agenciji uplatila 320 KM za odmor.  Sada je njena porodica odlučila tih 320 KM uplatiti u humanitarne svrhe. 

- Na stotine i hiljade donatora sam upoznao, dočekao i zaista dosta njih je ostavilo emotivni trag ali danas...

Na vratima udruženja pojavila se djevojka od nekih 20 godina, pozdravila i naglasila da ima donaciju.

Dok uzimam olovku i blok da upišem, djevojka počinje da priča "donacija je od porodice Ajle Nuhanović". Novac u iznosu od 320 KM je od agencije gdje je rahmetli Ajla uplatila za more ali eto nakon povratka novca njena porodica je odlučila uplatiti u humanitarne akcije".

Iz ruke olovka sama ispada, u grlu knedla da se progutati ne može dok gledam djevojku i zadržavam suzu u oku. Još mi reče da joj je najbolja drugarica bila, pozdravi i ode.

I hvala joj, jer suzu u oku ne bih mogao više zadržati.

Da Allah nagradi našu rahmetli Ajlu Dženetom, njenoj porodici podari sabur i snagu. A Vas sve molim da jednu Fatihu proučite za dušu rahmetli Ajle.

Jednom Hunjer uvijek Hunjer - objavio je humanitarac Živinički hunjer. 

# ŽIVINICE
# AJLA NUHANOVIĆ
# VEJSIL HALILOVIĆ
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