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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Video / Sin Sanina Muse doveden u Tužilaštvo KS nakon što je fizički napao Avdu Avdića

Abdulaziz Musa je dočekao Avdu Avdića ispred stana u sarajevskom naselju Grbavica i onda udario u potiljak

Abdulaziz Musa doveden u Tužilaštvo KS - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+3
S. S.

20.8.2025

Abdulaziz Musa, koji je uhapšen zbog fizičkog napada na novinara Avdu Avdića i kolegu s posla Olivera Kneževića, doveden je u prostorije Tužilaštva KS, javlja "Avazov reporter s lica mjesta.

- Bit će zadržan 24 sata i u tom zakonskom roku nakon što ga ispita postupajući tužilac i nakon analize prikupljenih dokaza, odlučit će o eventualnom prijedlogu za pritvor. Musa se sumnnjiči za krivična djela nanošenje lakih tjelesnih povreda iz mržnje novinaru Avdi Avdiću i nanošenje lakih povreda, budući da je neposredno prije napada na Avdića fizički nasrnuo na još jednog muškarca - rekla je Azra Bavčić, portparolka Tužilaštva KS.

Podsjećamo, Abdulaziz Musa je sin Sanina Muse, a na Avdu Avdića je fizički nasrnuo zbog tekstova o njegovom ocu.


Sačekao ga je ispred stana u sarajevskom naselju Grbavica i onda udario u potiljak.

Olivera Kneževića je napao na radnom mjestu, jer ga je pitao zašto je njegov otac htio ići u Široki Brijeg.

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# SANIN MUSA
# ABDULAZIZ MUSA
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