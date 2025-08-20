Video / Sin Sanina Muse doveden u Tužilaštvo KS nakon što je fizički napao Avdu Avdića

Abdulaziz Musa, koji je uhapšen zbog fizičkog napada na novinara Avdu Avdića i kolegu s posla Olivera Kneževića, doveden je u prostorije Tužilaštva KS, javlja "Avazov reporter s lica mjesta.

- Bit će zadržan 24 sata i u tom zakonskom roku nakon što ga ispita postupajući tužilac i nakon analize prikupljenih dokaza, odlučit će o eventualnom prijedlogu za pritvor. Musa se sumnnjiči za krivična djela nanošenje lakih tjelesnih povreda iz mržnje novinaru Avdi Avdiću i nanošenje lakih povreda, budući da je neposredno prije napada na Avdića fizički nasrnuo na još jednog muškarca - rekla je Azra Bavčić, portparolka Tužilaštva KS.

Podsjećamo, Abdulaziz Musa je sin Sanina Muse, a na Avdu Avdića je fizički nasrnuo zbog tekstova o njegovom ocu.