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Emotivni komentari građana na gest porodice poginule Ajle Nuhanović: "Na hajr da vam se upiše"

Najbolja prijateljica stradale Ajle je u humanitarno udruženje "Živinički hunjer" donijela novac koji je turistička agencija vratila porodici rahmetli Ajle

Emotivni komentari građana na gest porodice poginule Ajle Nuhanović: "Na hajr da vam se upiše". Avaz / Facebook

E. T.

20.8.2025

Na vijest da je porodica poginule Ajle Nuhanović, koju je pijan Passatom usmrtio Vejsil Halilović iz Kladnja, donirala 320 KM u humanitarne svrhe, reagirale su stotine korisnika društvenih mreža. 

Emotivni komentari građana. Screenshot

Kako smo ranije objavili, najbolja prijateljica stradale Ajle je u humanitarno udruženje "Živinički hunjer" donijela novac koji je turistička agencija vratila porodici rahmetli Ajle. 

Taj novac je bio namijenjen za odmor na moru. 

Nažalost, jedna mladost je prekinuta, a porodici je ostala neizbrisiva tuga. 

# ŽIVINICE
# AJLA NUHANOVIĆ
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