Na vijest da je porodica poginule Ajle Nuhanović, koju je pijan Passatom usmrtio Vejsil Halilović iz Kladnja, donirala 320 KM u humanitarne svrhe, reagirale su stotine korisnika društvenih mreža.
NIKO NIJE OSTAO RAVNODUŠAN
Najbolja prijateljica stradale Ajle je u humanitarno udruženje "Živinički hunjer" donijela novac koji je turistička agencija vratila porodici rahmetli Ajle
Emotivni komentari građana na gest porodice poginule Ajle Nuhanović: "Na hajr da vam se upiše". Avaz / Facebook
Na vijest da je porodica poginule Ajle Nuhanović, koju je pijan Passatom usmrtio Vejsil Halilović iz Kladnja, donirala 320 KM u humanitarne svrhe, reagirale su stotine korisnika društvenih mreža.
Emotivni komentari građana. Screenshot
Kako smo ranije objavili, najbolja prijateljica stradale Ajle je u humanitarno udruženje "Živinički hunjer" donijela novac koji je turistička agencija vratila porodici rahmetli Ajle.
Taj novac je bio namijenjen za odmor na moru.
Nažalost, jedna mladost je prekinuta, a porodici je ostala neizbrisiva tuga.
"AVAZ" SAZNAJE
SMETALO JOJ FOTOGRAFISANJE
BILA ISTAKNUTA FUNKCIONERKA