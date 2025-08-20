Emotivni komentari građana na gest porodice poginule Ajle Nuhanović: "Na hajr da vam se upiše"

Na vijest da je porodica poginule Ajle Nuhanović, koju je pijan Passatom usmrtio Vejsil Halilović iz Kladnja, donirala 320 KM u humanitarne svrhe, reagirale su stotine korisnika društvenih mreža.

Kako smo ranije objavili, najbolja prijateljica stradale Ajle je u humanitarno udruženje "Živinički hunjer" donijela novac koji je turistička agencija vratila porodici rahmetli Ajle.

Taj novac je bio namijenjen za odmor na moru.

Nažalost, jedna mladost je prekinuta, a porodici je ostala neizbrisiva tuga.