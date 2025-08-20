Abdulazizu Musi, sinu Sanina Muse, prijeti i do tri godine zatvorske kazne zbog napada na novinara Avdu Avdića

Abdulaziz Musa, sin Sanina Muse, mogao bi se suočiti sa zatvorskom kaznom do tri godine ukoliko Tužilaštvo Kantona Sarajevo odluči da ga optuži za napad iz mržnje na novinara Avdu Avdića.

Krivično djelo iz mržnje je svako krivično djelo učinjeno zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjerskog uvjerenja, nacionalnog ili etničkog porijekla, jezika, invaliditeta, spola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta druge osobe.

Takvo postupanje uzima se kao otežavajuća okolnost, osim u slučajevima kada zakon već predviđa strožije sankcije za kvalifikovani oblik krivičnog djela počinjenog iz mržnje.

Prije desetak dana stupile su na snagu izmjene Krivičnog zakona Federacije BiH kojima se posebno regulišu napadi motivisani određenom vrstom mržnje.

Član 173 Krivičnog zakona FBiH, stav 2, kaže da "ko krivično djelo iz stava (1) ovog člana učini prema članu porodice ili bliskoj osobi ili prema djetetu ili trudnoj ženi ili osobi posebno ranjivoj zbog njezine teže tjelesne ili duševne smetnje ili iz mržnje, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine."

Podsjećamo, Abdulaziz Musa je jučer napao i radnog kolegu Olivera Kneževića te mu nanio lake tjelesne povrede. Avdića je napao zbog tekstova ocu, a kolegu jer ga je pitao zašto je njegov otac htio ići u Široki Brijeg.

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